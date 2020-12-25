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توك شو

فنانة تجمع بين الفن والرسم والشعر ترسم منزلها بالكامل خلال أزمة كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
رسومات
رسومات
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البهي عمرو
قالت توتا تواب، فنانة تجمع بين الفن و الرسم و الشعر، إنها تقوم بالرسم من عمر 6 سنوات، وبعد دخولها كلية الموسيقي استمرت فى الرسم رغم الصعوبات التى واجهتها.

وأضافت خلال تقرير فيديو ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد، أنها سعيد بتميزها فى أكثر من شئ، وأكدت أنها في ظل أزمة فيروس كورونا قامت برسم منزلها بالكامل برسومات مختلفة. 

ولفتت إلى أنها انفصلت عن العالم و قامت بالجلوس فى منزلها وظلت ترسم و تعزف، وذلك بسبب جلوسها فى البيت و احساسها بالقلق.

وأشارت إلى أن الرسم بالنسبة لها هو الحياة، فأي مشكلة تتعرض لها تتجه لـ الرسم وأوضح أنها تشعر بالسعادة عندما تجد أولياء أمور يطلبون منها تعليم أبنائهم، وأنها تحلم بعمل أكاديمية فنرون لوضع بصمة فى المجتمع.

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