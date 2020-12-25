رسائل عيد الميلاد.. وسيلة الملكة إليزابيث لحشد البريطانيين في الأزمات.. فيديو وصور

على مدار سنوات حكمها الـ 68 كرئيس المملكة المتحدة، استخدمت الملكة إليزابيث قوة خطاباتها لحشد البريطانيين في الازمات، سواء في أعياد الميلاد أو عندما يتطلب الأمر.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الملكة التي ولدت بعد 8 سنوات من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، استخدمت خطاباتها السنوية في عيد الميلاد لحشد الأمة في أوقات الشدة على مدار فترة حكمها.



و أصدرت العائلة المالكة مجموعة من الصور تمثل ظهورها على مر السنين، منذ أول خطاب لها في عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس ، إلى خطابها عام 1982 عندما قاتلت القوات البريطانية في حرب فوكلاند ، إلى عام 2005 عندما هز العالم تسونامي يوم الملاكمة وكانت لندن هدفًا لـ 7 تفجيرات.

الخطاب المتوقع لـ 2020 في خطاب نادر في أبريل ، خاطبت الملكة الأمة لشكر الناس على اتباع قواعد الحكومة خلال أول إغلاق وطني لمكافحة فيروس كورونا، تمت مشاهدته من قبل ما يقرب من 24 مليون شخص، وانتهى الخطاب بعبارة "سنلتقي مرة أخرى"، في إشارة واضحة إلى نشيد الحرب الشهير للسيدة فيرا لين - سنلتقي مرة أخرى.



وإذا نظرنا إلى الوراء في الخطابات السابقة، فإنها كانت حاضرة في سنوات المشقة لتذكر لحظات نشكر الله عليها وأسبابًا تدعو إلى الأمل، لذلك من المتوقع أن يكون خطاب هذا العام كغيرهمن الخطابات التي تدعو للتفاؤل، ممزوجًا بالحزن لأولئك الذين فقدوا بسبب الفيروس في عام 2020.

أول خطاب للملكة عام 1952 أول خطاب للملكة في عيد الميلاد عام 1952 عبر الراديو في وقت كانت فيه البلاد - والعالم - لا يزالان يعانيان من آثار الحرب العالمية الثانية ، وموت الملك جورج السادس ، الذي اعتبره الكثيرون قائدًا رائدًا، حيث ألقيت مسؤولية العرش على عاتق والدها في وقت غير متوقع، جاء صعود الملك جورج السادس بعد تنازل شقيقه إدوارد الثامن عن العرش ، بينما توفي والد الملكة عن عمر يناهز 56 عامًا.

في أول خطاب لها عندما كانت تبلغ من العمر 26 عامًا فقط وتجلس على نفس المكتب، وقالت كل عيد ميلاد ، في هذا الوقت ، كان والدي الحبيب يبث رسالة لشعبه في جميع أنحاء العالم. اليوم أفعل هذا بكم ، الذين هم الآن شعبي.

"كما كان يفعل ، أتحدث إليكم من منزلي ، حيث أقضي عيد الميلاد مع عائلتي، ثم تحدثت عن أولئك الذين خدموا البلاد في الخارج في ذلك الوقت في دول مثل كوريا ، حيث كانت الحرب الكورية، ومالايا وكينيا.

حرب الفوكلاند والبحر عام 1982 في عام 1982 ، احتفل برنامج الملكة بالعيد الخمسين لتقاليدها، ومرور 30 عاما على تنصيبها ملكة، وتم بثه لأول مرة من مكتبة قلعة وندسور، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تخوض حربًا ضد الأرجنتين للدفاع عن جزر فوكلاند ، كان موضوع هذا الخطاب هو البحر.

سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 كان عام 1991 نهاية الحرب الباردة حيث أجريت أول انتخابات عامة في روسيا بعد سنوات في ظل الاتحاد السوفيتي، واستخدمت الملكة رسالتها في عيد الميلاد في ذلك العام للتفكير في التغييرات الهائلة التي تحدث في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وفي روسيا ، وللتأكيد على أهمية التقاليد الديمقراطية.

وقالت: "اتخذت هذه الشعوب المحررة ، الواحدة تلو الأخرى ، أولى الخطوات المترددة، والمؤلمة في بعض الأحيان ، نحو مجتمعات منفتحة وديمقراطية" ، داعية الناس في بريطانيا إلى أن يكونوا قدوة لأولئك الذين يشكلون ديمقراطيات جديدة.

وفاة الأميرة ديانا عام 1997 شهد عام 1997 وفاة ديانا ، أميرة ويلز - الزوجة الأولى لابن الملكة الأول والثاني في ترتيب العرش الأمير تشارلز - في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس، واتهمت الملكة بإساءة التعامل مع المأساة التي هزت الأمة ، وكان من المعروف أن العلاقات كانت متوترة وكانت رسالة الملكة في عيد الميلاد فرصة لتغيير هذا التصور.

وافتتحت خطاب الكريسماس في عام 1997 بقصيدة لوليام بليك تتحدث عن الفقد والخسارة، وقالت : "شعرنا جميعا بالصدمة والحزن لوفاة ديانا". عبر الآلاف منكم عن حزنكم بشكل مؤثر في الزهور الرائعة والرسائل التي تركت تكريمًا لها.

وأثناء حديثها ، عرضت الشاشة صورًا لتكريم الأزهار التي تركها الجمهور أمام قصر باكنجهام وقصر كنسينجتون، وأضافت: "لقد كان ذلك بمثابة راحة كبيرة لجميع المقربين منها ، بينما انضم إلينا أشخاص من جميع أنحاء العالم هنا في بريطانيا من أجل تلك الخدمة في وستمنستر".

تفجيرات لندن عام 2005

شهد العالم كارثة طبيعية في عام 2004 على شكل تسونامي أودى بحياة أكثر من 225000 شخص في جنوب شرق آسيا، ووقعت الكارثة في اليوم التالي لخطاب الملكة في عيد الميلاد عام 2004 ، مما يعني أنها اضطرت إلى الانتظار لمدة اثني عشر شهرًا لمعالجتها.



في ذلك الوقت ، حدثت كوارث أخرى، حيث تسبب إعصار كاترينا في حدوث فيضانات قاتلة في نيو أورلينز، واندلعت سلسلة من الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي ، كما تسبب زلزال في باكستان والهند في مقتل أكثر من 70 ألف شخص وشرد الملايين.

وشهدت لندن ، بالقرب من البلاد ، هجماتها الإرهابية في 7 يوليو 2005، والتي شهدت مقتل 56 شخصًا وإصابة 784 بجروح في سلسلة من الهجمات الانتحارية، وقالت في افتتاح خطاب عيد الميلاد في عام 2005: "في اليوم التالي لبث رسالتي الأخيرة بمناسبة عيد الميلاد ، شهد العالم واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تم تسجيلها على الإطلاق".





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