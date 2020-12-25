في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد





تعتبر غادة عادل من النجمات اللاتي تثير الجدل في الكثير من الاحيان بسبب إطلالاتها التي سيطر عليها طابع الجرأة و الغرابة في الكثير من الأحيان و بالأخص عند ظهورها على السجادة الحمراء و المناسبات الرسمية و جلسات التصوير التي تخضع لها أيضا.





اقرأ إيضا..





تتمتع غادة عادل بذوق أنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة التي تتسم بأنها مصنوعة من الأقمشة البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها فهي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة.





ولم تبالغ غادة عادل في الأفراط في إستخدام مساحيق التجميل و المكياج ولكنها تضع بعض اللمسات التي تكشف عن جمالها، بالإضافة إلي ذلك تميل إلي الظهور بتسريحات الشعر البسيطة للغاية و لم تتملف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات في الكثير من الأحيان.





إليكم أبرز إطلالات غادة عادل اللاتي عرضتها للأنتقاد...



