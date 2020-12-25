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عقب تكريمه من وزيرة الهجرة.. صاحب مبادرة "اتكلم عربي": نسعى لحماية كبار السن في ظل كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
ميسرة مقلد
ميسرة مقلد
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نورهان رأفت
قال  ميسرة مقلد ، الحاصل على شخصية العام بدولة النمسا ، بمبادرة "اتكلم عربي" ،  إن حصوله على الجائزة ، جاء سببا لمبادرته ، في مساعدة كبار السن ، خلال أزمة كورونا ، وذلك من خلال حمايتهم من الاختلاط الكبير بالكثيرين ، وشراء مستلزماتهم الأساسية ، من "السوبر ماركت" والصيدليات ، وقضاء كافة حاجتهم .

وأضاف ميسرة مقلد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن تلقى طلبات المساعدة ، كان من خلال تطبيق "انستجرام" ، والتي تشمل كافة وسائل الاتصال بالمبادرة ، كأرقام تليفونات ، و ايميلات ، من خلال مقدمة معلومات الصفحة.

ولفت إلى أن المبادرة بدأت بأربعة أشخاص ، وبعد ذلك وصلت لأكثر من 50 شخص ، عندما لاقت ترحيبا وصدى واسعا .

وأكمل : " وزيرة الهجرة ، اتصلت بيا شخصيا ، وتحدثت معي ، وشاركت معها في مبادرة "أتكلم عربي" .

وأوضح أن أسرته مهتمة وحريصة باللغة العربية ، وضرورة أن يتحدث بها ، هو وأخواته ، شاكرا الدكتورة "نبيلة مكرم" ، على مجهوداتها .


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