عقب تكريمه من وزيرة الهجرة.. صاحب مبادرة "اتكلم عربي": نسعى لحماية كبار السن في ظل كورونا

قال ميسرة مقلد ، الحاصل على شخصية العام بدولة النمسا ، بمبادرة "اتكلم عربي" ، إن حصوله على الجائزة ، جاء سببا لمبادرته ، في مساعدة كبار السن ، خلال أزمة كورونا ، وذلك من خلال حمايتهم من الاختلاط الكبير بالكثيرين ، وشراء مستلزماتهم الأساسية ، من "السوبر ماركت" والصيدليات ، وقضاء كافة حاجتهم .





وأضاف ميسرة مقلد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن تلقى طلبات المساعدة ، كان من خلال تطبيق "انستجرام" ، والتي تشمل كافة وسائل الاتصال بالمبادرة ، كأرقام تليفونات ، و ايميلات ، من خلال مقدمة معلومات الصفحة.





ولفت إلى أن المبادرة بدأت بأربعة أشخاص ، وبعد ذلك وصلت لأكثر من 50 شخص ، عندما لاقت ترحيبا وصدى واسعا .





وأكمل : " وزيرة الهجرة ، اتصلت بيا شخصيا ، وتحدثت معي ، وشاركت معها في مبادرة "أتكلم عربي" .





وأوضح أن أسرته مهتمة وحريصة باللغة العربية ، وضرورة أن يتحدث بها ، هو وأخواته ، شاكرا الدكتورة "نبيلة مكرم" ، على مجهوداتها .







