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حوادث

إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم فسفورى بمركز الدلنجات في البحيرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
تسمم اسرة كاملة
تسمم اسرة كاملة
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أسماء الجنبيهى

أصيب 6  أفراد من أسرة واحدة، بتسمم فسفورى إثر تناول مياه ملوثة بحبوب حفظ الغلال في منزلهم بقرية سيد حمد التابعة لمركز الدلنجات، تم نقل المصابين إلى مركز السموم بالإسكندرية لإجراء الإسعافات الأولية الأزمة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام يفيد باستقبال "عوض رمضان احمد سيد، 37 سنة، جهاد عوض رمضان أحمد 15 سنة، أحلام سعيد ابراهيم عويس، 32سنة، عبدالرحمن عوض رمضان 10سنة  أيه عوض رمضان

12 سنة حمزه عوض رمضان 3 سنين، مصابين بتسمم فسفورى أثر تناول مياه ملوثة بحبوب حفظ الغلال في منزلهم بقرية سيد حمد التابعة لمركز الدلنجات، تم نقل المصابين إلى مركز السموم بالإسكندرية لإجراء الإسعافات الأولية الأزمة.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وجاري معاينة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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