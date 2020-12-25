ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

506 حالة حرجة.. إسرائيل تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
إسرائيل تسجل نحو
إسرائيل تسجل نحو 4000 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
سمر صالح
أفاد موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن إسرائيل سجلت 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يشير الى ارتفاع اجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء الى 393036 منها 33808 إصابة نشطة.

وتابعت صحة إسرائيل أن حوالي  926 مريضا يرقدوا في المستشفيات بسبب اصابتهم بالفيروس، منهم 506 حالة حرجة، إضافة الى 128 حالة تحت أجهزة التنفس. 

وأكدة صحة تل ابيب أن الحصيلة الاجمالية للوفيات بلغت  3171 وبالأمس تم اجراء 96590 اختبارا، ووجد أن 4.1% منها إيجابي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل 1089 إصابة جديدة بـ كورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

إسرائيل تسجل 560 إصابة جديدة بـ كورونا

الإجمالي 312235 حالة.. إسرائيل تسجل 665 إصابة جديدة بـ كورونا

الصحة التونسية: شفاء 66 ألفا و459 حالة من فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 2800 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. بكري: جدل في المنازل بسبب قرار وزير التربية والتعليم.. بريطانيا تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.. وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

بصورة مع والده ... نجل فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاد ابنه .. شاهد

أمريكا.. غضب عارم بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي.. فيديو

بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور

وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا بالمحافظات الأكثر إصابة.. صور

فنانة تجمع بين الفن والرسم والشعر ترسم منزلها بالكامل خلال أزمة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس