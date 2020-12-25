أبرز اهتمامات صحف الإمارات: الجيش الليبي يخير الأتراك بين الرحيل والحرب.. إسرائيل منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران.. واليمن على طريق المصالحة

- اليمن يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمات

- الجيش الليبي: الأوهام الإمبراطورية لنظام أردوغان انتهت

- إسرائيل تتهم إيران بزعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان





سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، الضوء على عدد من القضايا الإقليمية من بينها الأزمة اليمنية والأوضاع في ليبيا، وكذلك الاتفاق النووي الإيراني.





وتحت عنوان "اليمن على طريق المصالحة" قالت صحيفة "الخليج" إنه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبجهود من التحالف العربي الداعم للشرعية، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون اليمن قد بدأ يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمات التي ظل يعانيها منذ انقلاب جماعة الحوثي واستيلائها على السلطة في سبتمبر من عام 2014.





وأشارت الصحيفة إلى أن التحديات التي تقف أمام الحكومة الجديدة ليست هينة، لكن الطريق أصبح سالكًا لإنجاز تحول حقيقي في مسار الأزمة عبر إنهاء الخلافات بين المكونات السياسية المشاركة في الحكومة لأول مرة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح شريكًا فاعلًا في التسوية القائمة على وحدة اليمن وسيادته، الأمر الذي يثير الكثير من التفاؤل بتذليل العقبات التي كانت تحول دون حضور الدولة بشكل فاعل في المناطق المحررة، خاصة الجنوبية، التي تمكنت من طرد القوات الموالية لجماعة الحوثي، والانتصار لحقّها في أن تبتعد عن المشاريع الخارجية، التي تهدف إلى رهن اليمن كله إلى أجندات تتعارض مع المشروع العربي الكبير في اليمن.





وخلصت الصحيفة إلى أن طريق المصالحة في اليمن اليوم بات مفتوحًا، وأمام المكونات السياسية كافة فرصة لخدمة وطنها عبر تطبيق نهج يؤدي إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها اليمن اليوم، وترميم الجراح التي خلفتها الحرب والالتفات إلى مفاتيح التنمية، فهي الكفيلة بإعادة الاستقرار المفقود في البلاد لسنوات طويلة.





من جانبها، ذكرت صحيفة "البيان" تحت عنوان "الجيش الليبي يخّير الأتراك بين الرحيل والحرب"، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، شدد على أنه "لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا، وعليه الرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا".





وأكد حفتر خلال موكب نظمته قيادة الجيش في قاعدة بنينة الجوية في بنغازي احتفالًا بالذكر الـ 69 للاستقلال، أنّ تركيا ترفض إحلال السلام في ليبيا، مشددًا على أنّ الأوهام الإمبراطورية لنظام الرئيس التركي رجب أردوغان قد انتهت، ولن تكون أرض ليبيا مجالًا لإحيائها من جديد.





وأضاف أنّ القوات المسلحة جنحت للسلم واستجابت للمجتمع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار، على أمل أن يراعي العام طموحات الليبيين المشروعة ويفرض السلام ويوقف المعتدي، مستدركًا أنّ المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه، معلنًا الحرب على الليبيين، ومتحديًا الإرادة الليبية ومستهينًا بالقيم الإنسانية.





وتابع حفتر: "لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة، نصنعه بجيشنا البطل الذي لا يعرف إلا النصر وطارد الإرهابيين من بنغازي والجنوب حتى احتمى بالأهالي في طرابلس"، داعيًا الضباط والجنود والليبيين جميعًا للاستعداد ما دامت تركيا ترفض منطق السلام، من أجل طرد المحتل بالإرادة والسلاح.





وشدّد حفتر، على أنّ المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أنّ كل هذه الدلائل تعكس إصرار تركيا على الحرب وتوهّم ستحقق أوهامها في التوسع والنفوذ وأطماعها في السيطرة على حقول النفط ثم التوغل غلى أعماق إفريقيا.





وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، أكد السفير الإسرائيلي في برلين أن إسرائيل منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع، يشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مهامه الشهر المقبل.





وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيريمي يسخاروف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى توسيع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 "خطوة في الاتجاه الصحيح".





وأوضح يسخاروف أنه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق أن تأخذ في الاعتبار "تورط إيران الذي يزعزع الاستقرار"، في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق، قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران.





وأضاف: "أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام 2015 ببساطة"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك إنتاج لصواريخ وتجارب لصواريخ، وهذه المسائل تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها إيران لمجمل اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة".





ورحب يسخاروف بالتزام ألمانيا الأنشط في الشرق الأوسط، و"بالشراكة الاستراتيجية" التي تم تطويرها مع إسرائيل، بعد 75 عامًا من محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية.