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محافظ الشرقية: المركز التكنولوجية تلقت 370 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن..فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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نورهان رأفت
قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، إن المحافظة لديها 19 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين،تم العمل على تطويرها ، منذ عام 2019 ، موضحا أن العمل يسير بشكل جيد داخل مراكز خدمة المواطنين،مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بلغ 370 ألف مواطن.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المراكز التكنولوجية ، هي المنوطة بتقديم الخدمات للمواطنين ، مثل التراخيص الخاصة بالاستثمارات ، وتتيح للمواطن من خلال خدمات "الأونلاين" ، تتبع المرحلة التي وصلت لها الخدمة ، دون الحاجة للذهاب للمركز ، أكثر من مرة .

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مراكز خدمة المواطنين ، ساهمت بشكل كبير على  تقديم الخدمات للمواطنين، خلال أزمة كورونا ، حيث تعمل على مدار الـ 24 ساعة ، ؛ لاستقبال طلبات المواطنين .

ولفت إلى أن المحافظة حريصة ، على انتقاء الموظف المناسب للتعامل ، مع المواطن ، من خلال دورات تدريبية ، موضحا أنه في حالة أية شكوى ، من أية موظف ، يتم استبعاده فورا .

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