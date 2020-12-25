أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض في عيد الميلاد

رصدت وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وجود كويكب أكبر من تمثال الحرية يحلق في الفضاء وسيقترب من الارض يوم عيد الميلاد في الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه المعلومات وفقا لبيانات من وكالة ناسا وتوثيق الصورة بواسطة مركز دراسات الأرض، ويحمل الكويكب اسم 2014 SD224 ، ويبعد عن الأرض 0.02019 وحدة فلكية ، أو ما يقرب من 1.9 مليون ميل ، من سطح الأرض.
يبلغ قطر الكويكب SD224 2014 ما بين 92 إلى 210 مترًا، مما يعني أنه يمكن أن يكون أكثر من ضعف حجم تمثال الحرية، أو أكبر من كاتدرائية سالزبوري، ونظرًا لأنه يطير فوق الأرض فإن سرعته تقدر بـ 10 كيلومترات في الثانية أو أكثر من 22000 ميل في الساعة - أي ما يقرب من 30 ضعف سرعة الصوت.
على الرغم من كونه أبعد بحوالي ثمانية أضعاف عن القمر ، إلا أن الكويكب مصنف على أنه كائن قريب من الأرض (NEO) وتقوم وكالة الفضاء بتتبعه، وتتبعه وكالة ناسا، حيث يقع على مسافة 1.9 مليون ميل ويعد بهذا قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.
وليس من المتوقع أن يحدث ضررًا، فالأجسام القريبة من الأرض هي كويكب أو مذنب يجلبه مداره إلى أو عبر منطقة تقع بين حوالي 91 مليون و 121 مليون ميل من الشمس ، مما يعني أنه يمكن أن يمر في حدود 30 مليون ميل من مدار الأرض .
إذا كان الجسم أكبر من 460 قدمًا (140 مترًا) ، فإنه يحتمل أن يكون خطرًا (PHO)، وقالت وكالة ناسا: "الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى مدارات تسمح لها بدخول جوار الأرض".
تتكون المذنبات في الغالب من جليد مائي مع جزيئات غبار مدمجة ، وتشكلت في الأصل في النظام الكوكبي الخارجي البارد بينما تشكلت معظم الكويكبات الصخرية في النظام الشمسي الداخلي الأكثر دفئًا بين مداري المريخ والمشتري، و"الاهتمام العلمي بالمذنبات والكويكبات يرجع إلى حد كبير إلى حالتها باعتبارها البقايا الثابتة نسبيًا من عملية تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة.
وفقًا لبيانات ناسا المتاحة للجمهور ، تم اكتشاف 24629 أجساما قريبة من الأجسام القريبة من الأرض ، حتى يوم الثلاثاء، وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 25000 جسم قريب من الأرض (NEOs) أكبر من 460 قدمًا (140 مترًا)، وهناك أيضًا ما يقدر بـ 1000 من الأجسام القريبة من الأرض أكبر من 3280 قدمًا (كيلومتر واحد) ، مما يبرز الحاجة إلى تتبع هذه الصخور الفضائية.
في المتوسط ، تصطدم الأرض بصخرة بحجم ملعب كرة القدم كل 5000 عام ، وكويكب ينهي بالحضارة كل مليون عام ، وفقًا لبرنامج الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، وقال بول تشوداس ، مدير وكالة ناسا: "من خلال البحث المستمر عن الكويكبات ، نتوقع في النهاية العثور على غالبية الكويكبات التي يبلغ حجمها مائة متر بمرور الوقت ، حيث يمر كل منها على كوكبنا قبل سنوات دون حدوث أي تأثير.