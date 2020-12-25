أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض في عيد الميلاد

رصدت وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وجود كويكب أكبر من تمثال الحرية يحلق في الفضاء وسيقترب من الارض يوم عيد الميلاد في الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه المعلومات وفقا لبيانات من وكالة ناسا وتوثيق الصورة بواسطة مركز دراسات الأرض، ويحمل الكويكب اسم 2014 SD224 ، ويبعد عن الأرض 0.02019 وحدة فلكية ، أو ما يقرب من 1.9 مليون ميل ، من سطح الأرض.





يبلغ قطر الكويكب SD224 2014 ما بين 92 إلى 210 مترًا، مما يعني أنه يمكن أن يكون أكثر من ضعف حجم تمثال الحرية، أو أكبر من كاتدرائية سالزبوري، ونظرًا لأنه يطير فوق الأرض فإن سرعته تقدر بـ 10 كيلومترات في الثانية أو أكثر من 22000 ميل في الساعة - أي ما يقرب من 30 ضعف سرعة الصوت.





على الرغم من كونه أبعد بحوالي ثمانية أضعاف عن القمر ، إلا أن الكويكب مصنف على أنه كائن قريب من الأرض (NEO) وتقوم وكالة الفضاء بتتبعه، وتتبعه وكالة ناسا، حيث يقع على مسافة 1.9 مليون ميل ويعد بهذا قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.