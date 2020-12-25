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السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك..يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة  أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد :
السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ المشروعات القومية التنموية
السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك

بوابة الأهرام : 
مدبولي: هدفنا التوسع والإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة فنيًا

المصري اليوم : 
افتتاح 60 مسجدًا جديدًا في 16 محافظة اليوم

اليوم السابع : 
الكهرباء: الخميس المقبل أخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية
التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لرصد أى مخالفة لقرار منع احتفالات رأس السنة

بوابة أخبار اليوم : 
اليوم | انطلاق معسكر «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالسعودية والكويت

مصراوي :
الاتصالات: قطاع التكنولوجيا الأعلى نموا العام المالي الماضي بنسبة 15.2% رغم كورونا

الشروق : 
التضامن تحصد جوائز أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين

الوطن : 
الري تنتهي من تنفيذ 90% من مشروع ممشى أهل مصر لحماية النيل
وزير الرياضة يدعو محمد صلاح لحضور افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

الموقع : 
51 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1021 حالة إيجابية جديدة

سكاي نيوز عربية : 
مفاجأة.. الرد على طعون ترامب بالانتخابات "بعد تنصيب بايدن"

روسيا اليوم عربية :
ظريف: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن أي مغامرة

العربية : 
حفتر يهدد بالعودة للسلاح حال بقاء الأتراك في ليبيا
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