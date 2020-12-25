السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك..يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

صدى البلد :
السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ المشروعات القومية التنموية
السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك
بوابة الأهرام :
مدبولي: هدفنا التوسع والإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة فنيًا
المصري اليوم :
افتتاح 60 مسجدًا جديدًا في 16 محافظة اليوم
اليوم السابع :
الكهرباء: الخميس المقبل أخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية
التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لرصد أى مخالفة لقرار منع احتفالات رأس السنة
بوابة أخبار اليوم :
اليوم | انطلاق معسكر «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالسعودية والكويت
مصراوي :
الاتصالات: قطاع التكنولوجيا الأعلى نموا العام المالي الماضي بنسبة 15.2% رغم كورونا
الشروق :
التضامن تحصد جوائز أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين
الوطن :
الري تنتهي من تنفيذ 90% من مشروع ممشى أهل مصر لحماية النيل
وزير الرياضة يدعو محمد صلاح لحضور افتتاح بطولة العالم لكرة اليد
الموقع :
51 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1021 حالة إيجابية جديدة
سكاي نيوز عربية :
مفاجأة.. الرد على طعون ترامب بالانتخابات "بعد تنصيب بايدن"
روسيا اليوم عربية :
ظريف: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن أي مغامرة
العربية :
حفتر يهدد بالعودة للسلاح حال بقاء الأتراك في ليبيا