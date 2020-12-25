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أخبار العالم

خلال 3 أشهر.. المغرب يعلن موعد بدء الربط الجوي مع إسرائيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
المغرب يعلن موعد
المغرب يعلن موعد بدء الربط الجوي مع إسرائيل
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سمر صالح
أعلن وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة عن موعد بدء الربط الجوي بين المملكة المغربية إسرائيل والذي سينظم بدءًا من شهرين إلى 3 أشهر.

وأضافت العلوي: "نستقبل من الآن فصاعدا عموم السياح الإسرائيليين الراغبين في القدوم إلى المغرب "، مشيرة إلى أن الجالية اليهودية المغربية التي تزور المغرب، يتراوح تعدادها ما بين 40 ألفا و 50 ألف زائر سنويا.

وأوضحت أن هؤلاء السياح سيعودون لزيارة المغرب ويجعلون دولا أخرى تكتشفه.

وأبدت المسؤولة الحكومية ارتياحها لتميز العلاقات التاريخية ذات الطابع الثقافي أساسا التي تجمع المغرب بإسرائيل، مشيرة إلى "الشغف الكبير" الذي أبداه الجانبان وقدرتهما على إرساء خطوط منتظمة.

وسجلت العلوي الحاجة إلى تضافر الجهود والعمل سويا وإشراك كافة الفرقاء لكسب رهان تمتين السياحة الإسرائيلية بالمغرب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ "رهان يتعين إدراجه وفق مقاربة طوعية إرادية ومنهجية".
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