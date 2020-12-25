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محافظ الشرقية: إجراءات صارمة لأصحاب المحال غير الملتزمين بالإجراءت الاحترازية.. شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، أنه وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء ، فإن الإحتفالات بـ "الكريسماس" ، والتجمعات ، ممنوعة تماما ، موضحا أن هناك أعداد معينة مسموح بها في الأماكن العامة  ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضاف الدكتور ممدوح غراب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه من الضروري الالتزام بارتداء الكمامات ، في المواصلات العامة ، واستخدام الكحول ، معقبا : " إجراءات صارمة على أصحاب المحلات في حالة استقبال المواطنين بدون كمامة " .

وعلى سياق متصل ، أشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن بروتوكول العلاج المصري، مدرب عليه الأطباء المعاونين والصيادلة ومبنى على بحث علمى مصرى خالص، لافتا إلى أن الأدوية الخاصة بالبروتوكول متوفرة بكميات كبيرة وقبل زيادة الأعداد، وقامت وزيرة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بإعلان أن شهر ديسمبر ويناير هما شهران الفيروسات التنافسية، وأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد، مضيفا أن زيادة الأعداد ليست خاصة بمصر، بل إن وزارة الصحة العالمية أعلنت أمس أن الأسبوع الـ51 لفيروس كورونا هو أسوأ أسبوع على مستوى العالم.

وتابع أن هناك زيادة فى أعداد الإصابات، ولكن الأهم أن تلك الزيادة لم ترهق وزارة الصحة المصرية ولا الأطباء المصريون، حيث أنه يتم عمل إستعدادات واتخاذ إجراءات احترازية، كما أنه تم فتح مستشفيات جديدة بأطباء مدربين.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن نجاح البروتوكول ليس فقط فى تطبيقه، بل فى إستجابة المريض لطلب الرعاية الصحية، وطلب المواطنين الرعاية الصحية المبكرة، حيث انه كلما تم التشخيص مبكرا كلما زادت نسب الشفاء، والتى من الممكن أن تصل إلى 100%.


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