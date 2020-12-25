الأزهر x أسبوع.. بروتوكول مع وكالة الفضاء وإلغاء مقررات وتقديم امتحانات المعاهد

شهدت مشيخة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:
هنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء كورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.
دعا فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى استغلال اليوم الدولي للتضامن الإنساني في توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وخصوصًا في ظل الحروب والصراعات وانتشار ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين.
أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الوحشي الذي قُتل فيه مواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية، ذبحًا، على يد مجموعة إرهابية ضالة.
عرض الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موضوع طلاب كلية الزراعة بأسيوط على مجلس الجامعة.
وقرر مجلس الجامعة تحويل المتسبب في المشكلة للتحقيق، ووافق على أن يؤدي هولاء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة،وفي لجان منفصلة وخاصة بهم، مع الالتزام بأرقام جلوسهم الصادرة من الكلية التي تم ترشيحهم إليها والمقيدون بها بأسيوط أو فصول السادات؛ مراعاة لمصلحتهم، على أن يعود هولاء الطلاب إلى كليتهم بأسيوط بداية من الفصل الدراسي الثاني.
وافتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: "نحو ثقافة رائدة"، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف د. محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم.
وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.
والتقى فضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الإعلاميين السودانيين، للوقوف على جهود الأزهر الداخلية والخارجية ودوره في نشر الوسطية في كل ربوع العالم.
وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.