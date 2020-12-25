الأزهر x أسبوع.. بروتوكول مع وكالة الفضاء وإلغاء مقررات وتقديم امتحانات المعاهد

والتقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الدارسين بكلية القادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع، يتكون من 40 ضابطًا، ثلاثة ضباط أعضاء هيئة تدريس، و10 ضباط دارسين مصريين، و27 ضابطًا وافدًا من الدول العربية.



