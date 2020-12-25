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خطيب بالأوقاف: إذا أراد الإنسان أن يستقيم قلبه فليكن مع الله.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
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محمود محسن
أكد الشيخ حازم جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف أنه لا بد على المسلم ألا ينشغل بالناس وبمن حوله وأن يكون دائم منشغلا مع الله سبحانه وتعالى مؤكدا أن البعض يقوم بنقل كلام مما يسبب وقيعة بين الأشخاص.

وأضاف جلال خلال لقاءه ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد ان القلب أذا أحب الفتن وانغمس بها لا يمكن أن يعود إلى الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ".

وتابع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف أنه إذا أراد الإنسان أن يستقيم قلبه يكون مع الله. 

تناولت خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي ، كيفية دخول جنة الدنيا والتنعم فيها من خلال الأعمال القلبية، وكيف أن الحفاظ على القلب السليم هو مفتاح السعادة في الدارين -الدنيا واللآخرة- كما أن الله تفضل علينا بحفظ الإسلام قرونًا متطاولة فوصلنا غظًا طريًا كأنه نزل هذه الساعة، وسيبقى محفوظًا حتى قيام الساعة، حيث إن حفظ الدين رأسُ الضروريات الخمس وحفظه مُقدّم على حفظ النفس والعقل والعرض والمال.

ومن مكة المكرمة، قال الشيخ الدكتور بندر بليلة،  إمام وخطيب المسجد الحرام، إن في الدُّنيا جنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْها لمْ يَدْخُلْ جَنَّة الآخِرةِ! وإنْ دخلها-بإيمانه- كانَ مِنْ أَخْفَضِ أهلِها رُتْبَةً، وأقلِّهِمْ بَهْجَةً، وأدناهم نعيمًا.

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