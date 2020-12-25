سعفان والمطيري يبحثان عدة سيناريوهات لعقد مؤتمر العمل العربي المقبل

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث عدد من القضايا المشتركة وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات العمل والعمال، وتحديد ميعاد ومكان انعقاد مؤتمر العمل العربي القادم والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل إنتشار الموجة الثانية جائحة كورونا والرؤي المستقبلية لما بعدها .





وتم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص تحديد موعد ومكان مؤتمر العمل العربي القادم ، وشرح عدة سيناريوهات لما سيتم عليه ، مقترحين أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 ، وأوضح المطيري في هذا الخصوص أنه سيتم مراسلة الدول الأعضاء لأخذ الرأي في يناير وفبراير ، متمنين من الله زوال تلك الجائحة واستقرار الأوضاع قبل ذلك الموعد ، وفي حالة استمرار تلك الجائحة فسيتم ضغط المؤتمر لمدة يومين ، حرصًا على سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقًا لسياسة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .





وكان وزير القوي العاملة قد رحب بالمطيري في مستهل اللقاء ، مؤكدًا العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين وزارة القوى العاملة ، ومنظمة العمل العربية ، والتي تمثلت في العديد من المواقف والأحداث .





من جانبه شكر فايز المطيرى الوزير على حفاوة الإستقبال ، مؤكدًا حبه لبلده الثاني مصر ، ومشيدًا بتحسن وضعها خلال الفترة السابقة ، واستمرار ذلك التحسن في المستقبل ، كما قدم الشكر للدولة المصرية على حرصها على الدعم المتواصل للمنظمة بمختلف أشكاله .





وأوضح المطيري انه قدم مقترحًا يفيد بأهمية وجود مرصدًا تجريبيًا لمواجهة كل الأخطار التى تواجه الدول ، كما تم تجربة ذلك على بعض الدول ، لافتا إلي أنه تم إعداد العديد من الدراسات والإجتماعات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأطراف العمل الثلاث ، وتحقيق التعاون والتكاتف المطلوب لمواجهة التحديات .





وفي ختام الاجتماع اتفق "سعفان" و"المطيري" علي البدء في عمل مشروعات وبرامج جديدة مشتركة بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة ومنها العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ، ومشروعات التدريب المهني وتمكين المرأة.



