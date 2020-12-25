استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة.. الدولار يسجل 15.74 جنيها للبيع.. الريال السعودي بـ 4.08 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يستقر عند 818 جنيها للجرام

*أسعار العملات الأجنبية والعربية
*الدولار يسجل 15.64 جنيه للشراء والريال السعودى بـ 4.19 جنيه للبيع
*استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية و العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .
استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل الجمعة
سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.09 جنيه للشراء و 21.43 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.54 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة عند 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
وننشر أسعار الذهب اليوم الجمعه 25 ديسمبر 2020 الذى شهد استقرار على ارتفاعات أمس الخميس بقيمة 3 جنيهات للجرام ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام ، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.