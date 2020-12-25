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استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة.. الدولار يسجل 15.74 جنيها للبيع.. الريال السعودي بـ 4.08 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يستقر عند 818 جنيها للجرام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:01 م
اسعار العملات و الذهب
اسعار العملات و الذهب اليوم
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قسم الاقتصاد
*أسعار العملات الأجنبية والعربية
*الدولار يسجل 15.64 جنيه للشراء والريال السعودى بـ 4.19 جنيه للبيع
*استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام 

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية و العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية بمستهل الجمعة

سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.09 جنيه للشراء و 21.43 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى 17.54 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .


أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الجمعة

سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
واستقر  سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة عند 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وننشر أسعار الذهب اليوم الجمعه 25 ديسمبر 2020 الذى شهد استقرار على ارتفاعات أمس الخميس بقيمة 3 جنيهات للجرام ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام ، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.


أسعار الذهب اليوم:



الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه.



الذهب عيار 21 سجل 818 جنيها.



الذهب عيار 24 سجل 934.25 جنيه.



الجنيه الذهب 6544 جنيها.



أونصة الذهب 1876 دولارا.


وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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