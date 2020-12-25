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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 854 شابًا منهم 10 من ذوى القدرات بالدقهلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 854 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3718 شابًا منهم 17 من ذوى القدرات ، وتوفير 31 فرصة عمل .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية ، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملًا بمبلغ 141 ألف و 500 جنيه .

وقال أحمد القللي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 454 منشأة وتم القيام بـ 31 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى  تلقى 48  شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة .

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 6 أجنبيًا ، منهم 3 سورى الجنسية ، و3 فلسطينيين .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 68 متدرب ، كما تعقد  دورتان  في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
 

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