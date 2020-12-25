ميكنة 30 خدمة بجنوب سيناء.. وإعداد صف ثاني من الشباب للقيادة

اعلنت محافظة جنوب سيناء عن ميكنة 30 خدمة للتسهيل علي المواطنين طبقا لسياسة الدولة والحصول علي الخدمات بافضل طرق،

كما شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي اعداد صف ثاني من الشباب للمشاركة في القيادة والإدارة.





تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة ايناس سمير نائب المحافظ تطوير اداء خدمات المواطنين بمحافظة جنوب سيناء، فى اطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مجال تطوير اداء خدمات المواطنين بواسطة ادارة مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه على الخدمات الحكومية بمجالس مدن المحافظة.





ويتم رفع كفاءة المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة جنوب سيناء باعاده رفع كفاءة الشبكات الداخلية وخطوط الربط وتذليل العقبات لتاديه خدمات مميزة وايضا تدريب الموظفين ومشغلين النظام والتعريف بمستحدثات التطبيق حيث سيتم ميكنه اكثر ٣٠ خدمه واتاحتها على الانترنت بموقع الوزارة والبوابة الالكترونية للمحافظة بالتزامن مع ميكنه التحصيل بالجهاز الادارى بالمحافظة لتسهيل سداد الرسوم المقررة واتاحتها من خلال عده طرق دفع وذلك ضمن خطه الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر ٢٠٣٠

ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم نحو الاعتماد على الشباب من العاملين بالديوان العام خلال لقائه معهم بمقر مكتبة بالديوان العام بمدينة طور سيناء، مؤكدًا على ضرورة إعداد صف ثان وثالث ليتولي مسئولية العمل داخل المحافظة .





وأثنى المحافظ على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية مشيرًا الي ان المحافظة والدولة تنتظر منهم المزيد من العطاء .





جاء ذلك خلال اللقاء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة.

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