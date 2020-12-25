شاهد.. احتفال بطريركية الروم الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد

ذاعت فضائية "إكسترا نيوز" ، احتفال بطريركية الروم الارثوذوكس ، بعيد الميلاد المجيد .





وفي سياق متصل ، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد.





واحتفت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها بموقع "تويتر" بتهنئة الرئيس السيسي التي قال فيها: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وأمل وتفاؤل إلى أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعًا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة".





وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالًا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة.





وأبلغ عون البطريرك الماروني اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في مقر البطريركية المارونية في بلدة بكركي غدًا، الجمعة، بسبب الظروف الصحية المتأتية عن جائحة كورونا، متمنيًا أن يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف أفضل.



