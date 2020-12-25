ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. احتفال بطريركية الروم الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
احتفال بطريركية
احتفال بطريركية الروم الارثوذوكس ، بعيد الميلاد المجيد
Advertisements
نورهان رأفت
ذاعت فضائية "إكسترا نيوز" ، احتفال بطريركية الروم الارثوذوكس ، بعيد الميلاد المجيد .

وفي سياق متصل ، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد.

واحتفت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها بموقع "تويتر" بتهنئة الرئيس السيسي التي قال فيها: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وأمل وتفاؤل إلى أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعًا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة".

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالًا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة.

وأبلغ عون البطريرك الماروني اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في مقر البطريركية المارونية في بلدة بكركي غدًا، الجمعة، بسبب الظروف الصحية المتأتية عن جائحة كورونا، متمنيًا أن يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف أفضل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مخاوف كورونا تسيطر على خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد.. الكاثوليك والأسقفية والروم الأرثوذكس 25 ديسمبر.. والإنجيلية 5 يناير والأرثوذكسية لم تقرر حتى الآن

بسبب كورونا.. الرئيس اللبناني يعتذر عن المشاركة بقداس عيد الميلاد

الرئيس السيسي يهنئ نظيره اللبناني بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد

بداية خير لمستقبل أفضل.. الرئاسة اللبنانية تحتفي بتهنئة السيسي لـ عون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

فاضت دموعه .. كلب يبكي فرحا بعد تقديم شخص طعاما له .. شاهد

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

دراسة تكشف المصير المجهول للسكان الأوائل في البحر الكاريبي

خوفا من قرارات ترامب المفاجئة.. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب قصوى

خالد الغندور: أيمن يونس خارج لجنة إدارة الكرة بالزمالك

أمريكا.. غضب عارم بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط