علاجات طبيعية لتخفيف أعراض البرد والأنفلونزا

مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور أعراض البرد و الأنفلونزا نظرا للتغيرات الجوية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من وجود الكثير من الأدوية لعلاج أعراض الأنفلونزا إلا أن هناك علاجات طبيعية قد تساعد في تهدئة أعراض الأنفلونزا و البرد وتساعد أيضًا في تقصير مدة الإصابة بالأنفلونزا





كشف موقع webmd، عن أبرز علاجات طبيعية لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.





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-انفخ أنفك كثيرًا (والطريقة الصحيحة)

من المهم أن تنفث أنفك بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى إلى رأسك، ولكن عندما تنفخ بقوة يمكن أن يحمل الضغط البلغم الذي يحمل الجراثيم إلى ممرات الأذن مما يسبب ألمًا في الأذن، أفضل طريقة: اضغط بإصبعك على إحدى فتحات الأنف أثناء النفخ برفق لتنظيف الأخرى.





- عالج انسداد الأنف بالماء الدافئ المالح

يساعد الشطف بالماء المالح على كسر احتقان الأنف مع إزالة جزيئات الفيروسات والبكتيريا من أنفك هذه وصفة شهيرة:

امزج ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ، استخدم سرنجة لبث الماء في الأنف، أغلق إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى دعها تستنزف.. كرر مرتين إلى ثلاث مرات ، ثم عالج فتحة الأنف الأخرى.





- ابق دافئًا ومستريحًا

الحفاظ على الدفء والراحة عند ظهور أعراض الإصابة بنزلة برد أو الأنفلونزا ، يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة، هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.





-الغرغرة

يمكن للغرغرة أن ترطب التهاب الحلق وتريحه مؤقتًا، تغرغر بنصف ملعقة صغيرة من الملح المذاب في 8 أكواب من الماء الدافئ أربع مرات يوميًا.





لتقليل دغدغة حلقك جرب الغرغرة بالأعشاب - مثل الشاي الذي يحتوي على التانين لشد الأغشية، أو استخدم الغرغرة السميكة اللزجة المصنوعة من العسل أو العسل وخل التفاح، انقع ملعقة كبيرة من أوراق التوت أو عصير الليمون في كوبين من الماء الساخن، تخلط مع ملعقة صغيرة من العسل، دع المزيج يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل الغرغرة.





- اشرب السوائل الساخنة

تعمل السوائل الساخنة على تخفيف احتقان الأنف ومنع الجفاف وتهدئة الأغشية الملتهبة المزعجة التي تبطن أنفك وحلقك، إذا كنت تعاني من احتقان شديد لدرجة أنك لا تستطيع النوم في الليل جرب تناول مشروب ساخن وهو علاج قديم.





-خذ حمام بخار

يرطب الاستحمام بالبخار الممرات الأنفية وقد يساعدك على الاسترخاء، إذا كنت مصابًا بدوار من الأنفلونزا فاستخدم حمامًا بخاريًا أثناء جلوسك على كرسي قريب واخذ حمام دافئ.





-ضع العبوات الساخنة أو الباردة حول الجيوب الأنفية المحتقنة

يمكنك شراء عبوات ساخنة أو باردة قابلة لإعادة الاستخدام من الصيدلية أو صنعها بنفسك، يمكنك استخدام الحرارة بأخذ قطعة قماش مبللة وتسخينها لمدة 55 ثانية في الميكروويف "اختبر درجة الحرارة أولًا للتأكد من أنها ليست شديدة السخونة" كيس صغير من البازلاء المجمدة يعمل جيدًا كحزمة باردة و يساعد على التخفيف من ألالم الجيوب الأنفية.





-النوم على وسادة إضافية تحت رأسك

سيساعد رفع رأسك على تخفيف احتقان الممرات الأنفية.





- تناول الأطعمة المقاومة للعدوى

فيما يلي بعض الأطعمة الجيدة التي يجب تناولها عند مقاومة البرد أو الأنفلونزا:

- الموز والأرز لتسكين اضطراب المعدة وكبح الإسهال

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الفلفل الحلو

-يحد التوت الأزرق من الإسهال ويحتوي على نسبة عالية من الأسبرين الطبيعي ، مما قد يقلل من الحمى ويساعد في علاج الأوجاع والآلام

-الجزر الذي يحتوي على بيتا كاروتين

-قد يفتح الفلفل الحار الجيوب الأنفية ويساعد على تفتيت المخاط في الرئتين

- يساعد التوت البري في منع البكتيريا من الالتصاق بالخلايا المبطنة للمثانة والمسالك البولية

- الخردل أو الفجل الحار يعمل على تفتيت المخاط في الممرات الهوائية

-يحتوي البصل على مواد كيميائية نباتية يُزعم أنها تساعد الجسم على التخلص من التهاب الشعب الهوائية والالتهابات الأخرى

-يحتوي الشاي الأسود والأخضر على مادة الكاتيكين ، وهي مادة كيميائية نباتية يُزعم أنها تحتوي على مضادات حيوية طبيعية وتأثيرات مضادة للإسهال





تذكر أن الحالات الخطيرة مثل التهابات الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب السحايا والتهاب الحلق والربو ، يمكن أن تبدو مثل نزلات البرد، إذا كنت تعاني من أعراض شديدة أو لا يبدو أنك تتحسن فاتصل بطبيبك على الفور..



