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رياضة

أمير توفيق يوجه رسالة دعم للمنتخب المصري للسيدات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
امير توفيق
امير توفيق
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مصطفى كرم
وجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الدعم للمنتخب النسائي  لكرة القدم بعد التغلب على منتخب لبنان النسائي. 

ونشر أمير توفيق عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للمنتخب المصري النسائي وعلق عليها قائلا " كل الدعم" °


وفاز منتخب مصر للسيدات تحت  ال20 عاما  علي المنتخب اللبناني، بثلاثية ، في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم . 

ويواصل المنتخب المصرى الأول للسيدات ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة التدريبات فى التجمع الثاني خلال المعسكر المفتوح ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.



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