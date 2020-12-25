‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

‎القرى والمناطق الشعبية تفتقر للوعي.. برلمانية تطالب بـ تشريع لخفض الإنجاب

‎الدعم لطفلين فقط.. برلماني يكشف خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

‎صحة النواب تطالب رجال الدين بتوعية المواطنين بأخطار الزيادة السكانية





‎تتزايد معدلات الإنجاب يوميا فى مصر حيث شهدت أول ٧ شهور من هذا العام ميلاد مليون طفل وفق لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي هذا الصدد دائما تسارع الحكومة لمكافحة هذه الزيادة السكانية التي تهدد الأمن القومي، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف لتنظيم الأسرة.





‎وحول هذا الأمر ثمن نواب البرلمان الجهود الجبارة للدولة من أجل النهوض بكفاءة وجودة الحياة والحد من زيادة الإنجاب، كما طالبوا بتقديم الوعي والإرشاد لهم.









‎أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الحكومة لضبط النمو السكاني2021-2023، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبًا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.





‎وقالت "درويش" -في بيان الخميس- أن الدولة تعمل على خطة استراتيجية قومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط النمو السكاني، لافتة إلى أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لخفض الزيادة السكانية وتعمل على العديد من المبادرات التوعوية والندوات التثقيفية التي تعمل على توعية المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزيادة.





‎وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية مثل انتشار نسب الفقر والجهل وزواج القاصرات وأطفال الشوارع وزيادة الجرائم الأسرية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية وخاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة.





‎وأكدت درويش أن الزيادة السكانية أحد عناصر الفقر والجهل، فيجب أن يكون هناك دور لرجال الدين لحل مثل هذه المشكلات، مطالبة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم لضبط النمو السكاني.









‎قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر تواجه خطرا كبيرا يهدد الحفاظ علي معدلات النمو العالية التي أحرزتها بالأونة الأخيرة حيث تمثل الزيادة السكانية قنبلة موقوتة وعائق أمام خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.





‎أكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التضامن وضعت خطة إستراتيجية تتضمن آليات مكافحة هذه الزيادة تمتاز بالحزم وأبرزها، تقييد الدعم أي توجيهه للأسر التي تنجب طفلين فقط وأن الأسر أصحاب الثلات أطفال فيما فوق لن تتمتع بأي أوجه من دعم السلع التموينية أو مصروفات التعليم .





‎أضاف عضو مجلس النواب، أن خطوة وضع إطار تشريعي لضبط النمو السكاني، هي خطوة لاحقة حيث تتم دراستها ووضعها في الحسبان كنوع من الحلول البديلة لردع المواطنين،فالدولة إتخذت مختلف الأساليب التوعوية بكافة الطرق وخاصة وسائل الإعلام ولكن لم يتم الحصول علي الأهداف المنشودة.





‎وتابع النائب حديثه، قائلا : تمثل قري الصعيد أكثر المناطق إرتفاعا في معدلات الإنجاب وذلك بسبب تبنيهم الموروثات الإجتماعية القديمة بأن قوة العائلة تكمن في زيادة عدد الأطفال، كما أن تعدد الزوجات والطلاق أبرز الأسباب الحديثة في هذه الزيادة.





‎أكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة تمتلك درجة عالية من الكفاءة والجاهزية في أليات تنظيم الأسرة، حيث تم توفير كل الوسائل الحديثة لمنع الحمل من أقراص وحقن وغيرها بدعم 90 % من الأسعار الرسمية، فضلا عن خدمة سيارات الرعاية المتنقلة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف الكشف والمتابعة الدورية للنساء.





‎وطالب "مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، رجال الدين من الأزهر والكنيسة بتوعية وإرشاد المواطنين والأهم من ذلك إقناعهم بالمخاطر الجسيمة الناتجة عن تلك الزيادة، مع إيضاح الأمر بأن المطلوب هو تنظيم النسل أي خلق مسافة بين كل طفل والأخر وليس التحديد ولا يوجد أي تعارض مع الدين.





‎وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزيادة السكانية باتت تحدي كبير يهدد الأمن القومي للدولة من الصحة والتعليم ومختلف الخدمات التي تسعي القيادة السياسية إلي دعمها من أجل تخفيف الأعباء المادية عن عاتقهم بما يلزمنا أيضا بالتنمية المستدامة وحفاظ حقوق الأجيال القادمة

‎وتابع النائب، أيضا وزارة التضامن لها دور بارز في تنظيم الأسرة من خلال حملة "2 كفاية" التي أطلقتها بمحافظات الريف والصعيد بإعتبارهم أكثر المناطق إحتياجا للتوعية.





‎وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.









‎وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي.

‎وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.