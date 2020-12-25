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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفاة بالكويت

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية لورثة المتوفاة  نجوى الادفاوى ، بقيمة 2044 دينارًا كويتيا، بما يوازي 104 آلاف و979 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة  أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفاة نجوى الادفاوي ، ومعاونة مى عبد الكريم غنام  في إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف مستحقات والدتها.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت في تقريره للوزير أن المكتب تمكن من إنهاء  إجراءات اعتماد أوراق صرف جزء من مستحقات والدة مى عبد الكريم غنام   بمبلغ 2044 دينارًا قيمة رواتب وبدل إجازات،  لافتا إلي أن المكتب مستمر فى تعاونه معها حتى اتمام استلامها كافة المستحقات الأخرى. 
 

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