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توك شو

أخصائي تغذية علاجية يوجه رسالة هامة للمواطنين في فصل الشتاء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
التخسيس
التخسيس
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البهي عمرو
قال الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، إن فصل الشتاء يعتبر فرصة لنقص الوزن، و لكن الجميع لا يستغل تلك الفرصة ويتناول المشروبات بـ سكر مرتفع، ووجبات ممتلئة بالدهون.

وأضاف كريم جمال خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم هبة ماهر ورحمة خالد، أن الأكلة الدسمة التي يتناولها الإنسان تجعل كميات من الدم الموجود بالجسم والأطراق تذهب للمعدة لمساعدتها فى الهضم.

ولفت إلى أن الجميع عليه تناول كميات كبيرة من الشربة ولكن بعد عملية صغيرة وهي: بعد الطهي توضع الشوربة فى الثلاجة ويتم إزالة الجزء الدسم الذى يوجد أى الوعاء وبعد ذلك يتم تسخينها و تناولها".

وأشار إلى أن المياه من المشروبات التى ترفع معدلات الحرق بالجسم، ولذلك على المواطن تناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي.

وأوضح أن مشروب القرفة يساهم بشكل كبير على رفع معدلات الحرق بالجسم، والكركم هو الأخر من الأشياء المقوية للمناعة و من المشروبات السحرية.

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