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مصلحة الري تكشف آخر تطورات المشروع القومي لتبطين الترع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
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هاجر إبراهيم
قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتنفيذ  المشروع القومى لتبطين الترع، والتي كانت حوالى 7 آلاف كيلو، مشيرا إلى أنه تم طرح 4500 كيلو حتى الآن، والذى تم تنفيذه حتى الآن 610 كيلو.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هذا المشروع تأخر كثيرا، حيث كان من المفترض البدء فيه منذ فترات طويلة، موضحا أن شكل الترع تغير عن السابق نتيجة أعمال التعديات والسلوكيات الخاصة بالأهالي والمواطنين.

وتابع أن المشروع يساهم في تقليل الكثير من شكاوى نقص المياه فى نهايات الترع، ويعمل على إزالة العوائق الموجودة بالترع، خاصة المخلفات التى كانت تؤثر عليها.

وأكد أن المشروع يحسن كفاءة المياه ويحقق عدالة توزيعها على مستوى القطاعات المستخدمة للترع، وباتالى فإن شكاوى نقص المياه تكاد تكون انتهت.

وأشار إلى أنه يتم العمل فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، منها المحافظات الزراعية في الدلتا، متابعا أن المشروع يعتبر قومى يمس كل مواطن وقرية ومركز ومدينة، حيث أن شبكة الري منتشرة على مستوى الجمهورية.
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