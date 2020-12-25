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مدن الجيل الرابع.. تعرف على حجم الإنجاز في المنصورة الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
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البهي عمرو
خصص برنامج "8 الصبح" فقرة بعنوان "المذيع الطفل" تضمنت جولة خاصة من فى مدينة المنصورة الجديدة بصحبة اثنين من الأطفال للاستماع لما يحدث فى مدينة المنصورة الجديدة من أعمال و تطورات.

وقدم فقرة اليوم من البرنامج مع الإعلامية داليا أشرف، الطفلين على إسلام وجنا صبري، لرصد حجم الإنجاز فى مدينة المنصورة الجديدة.

قال المهندس محمد رجب رئيس الجهاز، إن مدينة المنصورة الجديدة تقام على مساحة 7200 فدان، وتشمل جميع المواطنين، فهناك إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، ومشروع سكن مصر ومشروع جنة، وإسكان فاخر وفيللا وأبراج.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن مدينة المنصورة الجديدة بها مدارس، و8 أسواق لتوفير طلبات المواطنين من السلع.

ولفت إلى أن سوق المنصورة به كاميرات مراقبة وبه أمان كبير، وأى مواطن يتعرض لأى مشكلة يتم حلها فى الحال.

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة بها 9 كليات، وخلال العام المقبل سيتم افتتاح كلية المعاملات القانونية. 

وأوضح أن المدينة بها شبكة بنية تحتية على أعلى مستوي، ويوجد بها شبكة لسحب مياه الأمطار، وتلك الشبكة ليس لها علاقة بشبكة الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه تم البدء فى عمل مدينة المنصورة الجديدة فى 1-1-2018، أى من حوالى ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يكون فى المدينة حوالى 700 ألف نسمة، وأكد أن المدينة توفر فرص عمل للشباب.

وفى نفس السياق قالت نورا وجيه معاونة رئيس الجهاز، إن مدينة المنصورة الجديدة من أهم مدن الجيل الرابع، وتبعد عن مدينة المنصورة بـ 40 دقيقة فقط.

وأشارت إلى أن المدينة تم تنفيذها بالطرق الحديثة وبإيدي مهندسين وعمال مصريين. 
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