زراعة الشرقية: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للنهوض بالمزارعين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقدم الدعم للفلاحين والمربين للعمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، فضلًا عن تنظيم ندوات لتوعية المزراعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

من جانبه استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن إنجازات إدارة التدريب والتي نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزراعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الافات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني كالآتي :

اقرأ أيضا:

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات

تنفيذ 4 دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مجال { الغذاء الصحى الامن – التداول الأمثل لثمار الخضر والفاكهة – الأنظمة الحديثة فى إدارة مشروعات الإنتاج الحيوانى – المكافحة البيولوجية.

تنفيذ 6 دورات تدريبية بكلية الزراعة وديوان المديرية طبقا لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق فى مجال طرق حفظ الاغذية والاضافات الغذائية واضرارها على الصحة – التنمية الريفية المستدامة وتغير المناخ – الزيوت لغذائية واضرارها – زراعة وانتاج عيش الغراب – تطوير نظم الرى – ترشيد استخدام المبيدات.

تنفيذ 15 دورة للإداريين والمهندسين بمديرية التنظيم والإدارة.

تنفيذ 70 ندوة إعلامية بمجمع اعلام الزقازيق – مركز النيل للإعلام للمهندسين والمزراعين.

تنفيذ 20 ندوة بديوان عام المديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مختلف المجالات لتوعية العاملين وإمدادهم بمعلومات عن ( الأمراض الفيروسية وطرق الوقاية منها – طرق وقاية الأطفال من التقزم – كيفية تقديم الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى – أهمية المشاركة بالحملات القومية والمبادرات الصحية .

تنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية للعاملين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز التدريب الاداري بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الأخيوة بطول ٤الاف و٦٢٥ متر طولي وبتكلفة ١٧ مليون و٢٨٤ الف جنيها بمركز ومدينة الحسينيه

وأشار المحافظ إلي أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

من جانبه قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينيه ، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بسماكين الغرب بالمرور الميداني للإطمئنان علي نسب تنفيذ اعمال إعادة تأهيل و تبطين ترعه الاخيوه بطول ٤الاف و٦٢٥ متر طولي وبتكلفة ١٧ مليون و٢٨٤ الف جنيها.





وأوضح انه جاري اعمال تبطين ترعه الاخيوه بالكيلو ١٤ وصولًا لنهايه ترعه عزبه الست هوى ، وذلك تحت اشراف الاداره العامه لرى شرق الشرقية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائيه وترشيد الماء وحل مشاكل ضعف توصيل المياه بنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحه لري الاراضي الزراعية مما تحقق زياده في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.