منتخب الشباب ينتظر نتيجة مسحة كورونا بعد الانسحاب من تصفيات أمم أفريقيا

تنتظر بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا ،وذلك بفندق العزل الصحي بعد عودتهم من تونس على خلفية الانسحاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 فى موريتانيا.





وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة عن خروج منتخب الشباب من دورة شمال افريقيا فى تونس.





كانت بعثة منتخب الشباب دخلت حجرا صحيا بأحد فنادق مطار القاهرة بعد تعرض اللاعبين إلى الإصابة بفيروس كورونا بعد الخروج من دورة شمال افريقيا فى تونس.





قال المصدر ذاته إن لجنة التحقيق المكلفة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى تلقت ٣ تقارير من الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس والجهاز الطبي والإداري حول ملابسات تعرض أعداد كبيرة من لاعبي منتخب شباب الفراعنة للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهم فى دورة شمال افريقيا فى تونس.





أضاف : لجنة تحقيق الجبلاية سوف تقوم بالاطلاع على التقارير الواردة إليها ودراستها بشكل كامل بالتزامن مع إمكانية استدعاء بعض العناصر من الجهاز الفني والطبي والإدارى لمنتخب الشباب من أجل مناقشتها فى الأزمة.





ولفت إلى أن لجنة التحقيق برئاسة المستشار حسين حلمى سوف تقوم برفع تقرير واف إلى رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية المهندس أحمد مجاهد تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية حول ملابسات الأزمة.





وأسفرت نتائج المسحات الطبية الماضية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.





ومن المقرر أن يسمح للاعبين الـ 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.