كريسماس أخضر.. هدايا عيد الميلاد بمواد صديقة للبيئة بالإسكندرية

قالت منار رمضان، منسقة مبادرة جرين كريسماس، إن الهدف من المبادرة هو عمل توعية أكثر عن نمط الاستهلاك فى الأعياد، ومنها نوعية الهدايا التي يمكن إهداؤها في العام الجديد بالكريسماس.





وأضافت "منار" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم التفكير فى إهداء الأشخاص لهدايا صديقة للبيئة، ومنها عمل حقائب تسوق صديقة للبيئة، موضحة أن الهدف من المبادرة هى خلق عادة للأشخاص التسوق بحقائب صديقة للبيئة.





وتابعت أنه تم عرض فيلم بالمبادرة، والذي يتحدث عن كيفية تزيين شجرة الكريسماس بمواد يتم إستخدامها كل عام وعدم شراء أشياء جديدة من البلاستيك كل عام.





وأكدت أنه يتم بالمبادرة تبديل البلاستيك بهدايا أخرى غيره، متابعا أن هناك العديد من الأشخاص المهتمة بمجال البيئة وعمل أشياء مختلفة، فقامت البادرة بطلب منهم مواد يتم استخدامها للمحافظة على البيئة، وبدورهم قاموا بالترحيب بالفكرة.



