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مرأة

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:01 م
نسرين إمام
نسرين إمام
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هاجر هانئ
أعتاد الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الصور و اللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

كشفت صور  نسرين إمام  على الأنستجرام عن رشاقتها و أناقتها التي لا حدود لها، حيث تحرص دوما على إتباع احدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها و يبرز قوامها المثالي سواء في الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة.

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بالإضافة إلي ذلك تحرص نسرين إمام على التجديد والتنويع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء مما جعلها تخطف الأنظار بأناقتها و إطلالاتها المميزة و المختلفة.

تعتمد نسرين إمام على صيحات الفساتين المتنوعة بين القصير و الطويل و مختلف القصات التي تتناسب مع قوامها، كما تميل إلي أختيار الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفخمة التي تزيد من جاذبيتها.

تقوم نسرين إمام بتنسيق الأحذي و قطع المجوهرات و ساعات اليد القيمة ذات الماركات العالمية، كما تميل إلي أختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الرتابية الهادئة مما يكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور ...

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام
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