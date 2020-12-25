متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

أعتاد الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الصور و اللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.





كشفت صور نسرين إمام على الأنستجرام عن رشاقتها و أناقتها التي لا حدود لها، حيث تحرص دوما على إتباع احدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها و يبرز قوامها المثالي سواء في الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة.





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بالإضافة إلي ذلك تحرص نسرين إمام على التجديد والتنويع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء مما جعلها تخطف الأنظار بأناقتها و إطلالاتها المميزة و المختلفة.





تعتمد نسرين إمام على صيحات الفساتين المتنوعة بين القصير و الطويل و مختلف القصات التي تتناسب مع قوامها، كما تميل إلي أختيار الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفخمة التي تزيد من جاذبيتها.





تقوم نسرين إمام بتنسيق الأحذي و قطع المجوهرات و ساعات اليد القيمة ذات الماركات العالمية، كما تميل إلي أختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الرتابية الهادئة مما يكشف عن جمال ملامحها.





إليكم الصور ...



