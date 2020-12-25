RED CARPET العلماء .. فرش قاعة المؤتمرات لاستقبال مجلس جامعة الأزهر.. صور

يمكن أن نطلق عليها "red carpet العلماء" فهي منارة جديدة ومعلم حضاري أزهري جديد يضاف لمنجزات كلية أصول الدين بالمنوفية.





يتمثل الأمر في إنجاز جديد حققته كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، بعد تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وتطويرها بأحدث الأدوات من المقاعد وفرشها بالجساد الأحمر والأدوات الإلكترونية وذلك بالجهود الذاتية، من أجل استقبال علماء الأزهر الشريف.





ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعا له في الفترة المقبلة في قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية أصول الدين بالمنوفية، وذلك بعد الافتتاح الرسمي لهذه القاعة.



