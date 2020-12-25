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ديني

RED CARPET العلماء .. فرش قاعة المؤتمرات لاستقبال مجلس جامعة الأزهر.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
RED CARPET العلماء
RED CARPET العلماء
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محمد شحتة
يمكن أن نطلق عليها "red carpet العلماء" فهي منارة جديدة ومعلم حضاري أزهري جديد يضاف لمنجزات كلية أصول الدين بالمنوفية.

يتمثل الأمر في إنجاز جديد حققته كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، بعد تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وتطويرها بأحدث الأدوات من المقاعد وفرشها بالجساد الأحمر والأدوات الإلكترونية وذلك بالجهود الذاتية، من أجل استقبال علماء الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعا له في الفترة المقبلة في قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية أصول الدين بالمنوفية، وذلك بعد الافتتاح الرسمي لهذه القاعة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية، أنه من القاعة تتضمن مكتب مداولة واستراحة للأساتذة، مقدما الشكر لإدارة الكلية ومشيخة الأزهر على هذه الجهود الذاتية، قائلا "بارك الله لكل عميد او مدير لم يربط ذاته وجسده بكرسيِّه ولم يزعم أن السماء ستمطره ذهبا او فضة".
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