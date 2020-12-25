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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسات عالمية تكتشف نقاط ضعف كورونا.. فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:

أعلن علماء بجامعة نيويورك الأمريكية مؤخرا عن اكتشاف نقطة ضعف جديدة فى فيروس كورونا المستجد تساعد فى القضاء عليه، وهى أن الفيروس عاجز عن التكاثر تماما في حال فقدان بروتين 41В وهو يدخل في عملية تشكيل غشاء يحمي المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2.

مرض السكر هو مرض استقلابي يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، يقوم هرمون الأنسولين بنقل السكر من الدم إلى الخلايا ليتم تخزينه أو استخدامه للحصول على الطاقة، ولكن مع مرض السكري  إما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

يصادف اليوم 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل و التي أتمت عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذل لا يبدو عليها علامات التتقدم في العمر ولازالت تحافظ على أناقتها و جمالها.


مضادات الاكتئاب  هي الأدوية  توجد أنواع عديدة من ادوية الاكتئاب المختلفة التي تعالج أعراض الاكتئاب حسب درجة شدة الحالة والامراض الأخرى التى يعان منها المريض.

كشفت الأبحاث الحديثة أن تناول حساء السبانخ يمكن أن يساعد في خفض الدم المرتفع.

حذر خبراء، من استخدام المناديل المبللة كمطهر على كل شيء، مشيرا أن يجب التوقف عنها.
على الرغم من أن المناديل المبللة المطهرة تبدو طريقة سريعة للتنظيف، إلا أنها تحتوي على الكحول والأمونيا التي يمكن أن تجفف الجلد وتضر بمظهره النهائي، بدلًا من ذلك اختر منظفًا تجاريًا للبشرة أو جرب مزيجًا من الماء الدافئ ومنظف غسل الصحون.
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