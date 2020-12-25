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منوعات

لا تستطيع التحرك .. شاهد لحظات إنقاذ رجل لغزالة على طريق متجمد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
لحظات إنقاذ رجل لغزالة
لحظات إنقاذ رجل لغزالة على طريق متجمد
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يارا زكريا
وثقت لقطات فيديو مؤثر لحظات إنقاذ رجل لغزالة عالقة على طريق متجمد ولا تستطيع التحرك للخروج منه والعودة إلى بر الأمان، حيث سار الرجل على الطريق لإنقاذ الحيوان.   

اكتشف جيل لانكور من ولاية  ويسكونسن الأمريكية العزالة المحاصرة  أثناء قيادته للمنزل لتناول طعام الغداء، وقرر النزول من السيارة ودفعها بنفسه إلى جانب الطريق. 

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، توقف لانكور على الفور، ومشى عبر الجليد، قبل أن يجلس بجوار الغزالة الخائفة لتهدئتها، ثم اتصل برئيسه الذي أتي مسرعًا إلى مكان الحادث وصوّره وهو يدفع الغزالة عن الجليد.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الحيوان مستلقيًا ومنبسطًا حتى يصل إلى جانب الطريق، وعند هذه النقطة تقفز الغزالة وتجري إلى الأرض، وعلى الرغم من تدافعها على الجليد، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى بر الأمان.


يأتي ذلك بعد عام واحد فقط من قيام رجل يتزلج في استراحة الغداء بإنقاذ عائلة من الغزلان بعدما لاحظ أنهم عالقون في بحيرة متجمدة، حيث أشار رايان بيترسون، من أونتاريو بكندا، في وقت سابق إلى أنه كان عليه التصرف بسرعة وقرر اتخاذ إجراء بمجرد إدراكه للخطر على الحيوانات.

قال: «عدت إلى عملي وأمسكت بحبل، حيث كان الجليد لا يزال رقيقًا جدًا بالنسبة لأي نوع من المركبات، لذا كان التزلج هو الخيار الوحيد لإنقاذ الغزلان الثلاثة على الجليد في وسط بحيرة الغابة بالقرب من كينورا ، شمال محافظة أونتاريو الكندية».


لا تستطيع التحرك .. شاهد لحظات إنقاذ رجل لغزالة على طريق متجمد
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