لا تستطيع التحرك .. شاهد لحظات إنقاذ رجل لغزالة على طريق متجمد

على الطريق لإنقاذ الحيوان. وثقت لقطات فيديو مؤثر لحظات إنقاذ رجل لغزالة عالقة على طريق متجمد ولا تستطيع التحرك للخروج منه والعودة إلى بر الأمان، حيث سار الرجل





لتناول طعام الغداء، وقرر النزول من السيارة ودفعها بنفسه إلى جانب الطريق. اكتشف جيل لانكور من ولاية ويسكونسن الأمريكية العزالة المحاصرة أثناء قيادته للمنزل





ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، توقف لانكور على الفور، ومشى عبر الجليد، قبل أن يجلس بجوار الغزالة الخائفة لتهدئتها، ثم اتصل برئيسه الذي أتي مسرعًا إلى مكان الحادث وصوّره وهو يدفع الغزالة عن الجليد.





وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الحيوان مستلقيًا ومنبسطًا حتى يصل إلى جانب الطريق، وعند هذه النقطة تقفز الغزالة وتجري إلى الأرض، و على الرغم من تدافعها على الجليد، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى بر الأمان.









يأتي ذلك بعد عام واحد فقط من قيام رجل يتزلج في استراحة الغداء بإنقاذ عائلة من الغزلان بعدما لاحظ أنهم عالقون في بحيرة متجمدة، حيث أشار رايان بيترسون، من أونتاريو بكندا، في وقت سابق إلى أنه كان عليه التصرف بسرعة وقرر اتخاذ إجراء بمجرد إدراكه للخطر على الحيوانات.





قال: «عدت إلى عملي و أمسكت بحبل ، حيث كان الجليد لا يزال رقيقًا جدًا بالنسبة لأي نوع من المركبات، لذا كان التزلج هو الخيار الوحيد لإنقاذ الغزلان الثلاثة على الجليد في وسط بحيرة الغابة بالقرب من كينورا ، شمال محافظة أونتاريو الكندية».







