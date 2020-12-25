بمساحة 30 ملعب كرة قدم.. شاهد أكبر تلسكوب في العالم بـ الصين

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات جوية لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم وهو التلسكوب "فاست" ذو الفتحة الكروية بقطر 500 متر، ويقع جنوب غرب مقاطعة قويتشو الصينية.

ويعتبر "فاست" حاليا الوحيد من حيث النوع والحجم بعد انهيار تلسكوب "أريسيبو" الأمريكي في بورتوريكو في أوائل ديسمبر الحالي.

كما أطلقت الصين التلسكوب اللاسلكي العملاق " فاست " ، باعتباره التلسكوب الأكبر في العالم، والذي يبلغ قطره حوالي 500 متر بما يعادل مساحة 30 ملعب كرة قدم .





وأضاف " وانغ كيمنج " مسؤول في مركز العمليات والتطوير ، أن قطر " فاست " العملاق يبلغ 500 متر ، لذا فهو يتمتع بحساسية عالية للغاية ، مضيفًا أنه يمكنه الكشف عن بعض الأجرام السماوية الباهتة وخاصة في الصين .





وتابع مسؤول في مركز العمليات والتطوير: إذ لم يكن لدينا تلسكوب بهذا القطر الضخم قبل " فاست " ، فلن نتمكن من رصد بعض من الأهداف العلمية .