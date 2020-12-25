بسبب مجدي الهواري.. غادة عادل تشعل السوشيال ميديا





احتفال مجدي الهواري بعيد ميلاد غادة عادل





شارك المخرج مجدي الهواري صورا تحمل رسالة حب واحترام إلى الفنانة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر مجدي صورة لـ غادة عادل وهي تحتفل بعيد ميلادها والعام الجديد، علق قائلا: " عيد ميلاد سعيد .. عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

وأضاف: "كبرنا التورته علشان الناس اللي كانت زعلانه .. كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين .. احترمنا لكل اللحظات من احترمنا لبعض ومن احترمنا ليكم .. الجمهور العزيز".





قصة غادة عادل ومجدي الهواري





تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب.





تصدرت الفنانة غادة عادل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلادها مع مجدي الهواري بالرغم من إنفصالهما.