إبراهيم عطيان يكتب: البعض يُصِرُّ على إساءة الفهم





نحن نعيش في هذا العالم الفسيح، وهناك الكثير ممن يعيشون بيننا، وبعض من هؤلاء الذين يعيشون بيننا يفهموننا ويفهمون ما نفعله أونقدمه والبعض الآخر مازال لا يفهم، أو يسيء الفهم ..

لكن هل تعتبر إساءة فهم الآخرين لنا داعٍ يجعلنا نحزن؟

أنا شخصيًا لا أفضل ذلك ولا أعتبره سلوكًا صحيًَّا، وأنت كذلك مدعو إلى أن توافقني نفس الرأي ليس تحيُّزًا؛

وإنما لأن نفسك أهم وأغلى من أن ترهقها بالحزن لترضي غيرك،

فقد يساء الظن بك من بعض الناس ولكن من العقل ألاَّ تعبأ بذلك؛ لأنك مسؤول عن أفعالك فقط لا عن سوء ظن الآخرين، ولكن الحال قد يختلف كثيرًا عندما يكون الآخر من أقرب الناس إلى قلبك .





حدث ذلك ومازال يحدث، فتتألم عندما يفهمك الطرف الآخر بشكل خاطئ، وتشعر أكثر بالحزن والأسى إذا أصرَّ على رأيه وازدادت قناعته بأن ما ترجمه عقله في وقت الغضب هو الحقيقة؛ لأن ذلك يعكس صورتك الراسخة في ذهنه، ومقدار المكانة الحقيقية التي كنت تظن أنها أفضل من ذلك حتى تبين لك العكس، وهنا يكون من الطبيعي أن تشعر بالأسى والضيق لبعض الوقت؛ لأنك أسأت التقدير وجعلتهم الأقرب إليك عندما اعتقدت أنك كذلك تحتل نفس المنزلة في قلوبهم، ثم خذلوك بسوء ظنهم .





ولكن لا تدع حزنك يطول، ويكفي أنك فهمتهم .

لا تحزن إذا تعرضت لمثل هذه النكبات؛ فهكذا هي الحياة،

دروس وعِبر، وستجد بين دروسها القاسية ما يُقوِّم سلوكك ويجعلك تعيد النظر في المحيطين بك، وتنظر للجانب الإيجابي بين كل السلبيات لأنك تعلمت من خطئك جيدًا، وسوف لن تقيس بعد الآن منزلتك لدى الآخر بناءً على منزلته لديك؛ فقد تكون المشكلة أنك صادق وهم كاذبون، أو أنك حقيقي وهم زائفون ...





ستقيِّم منزلتك لديهم فقط بناءً على الملموس لا على المحسوس، على الأفعال والمواقف وما قدموه من أجلك، لا ما قدمته أنت، وحينها سوف لا تجد أبدًا مشكلة في عدم وجود من يفهمك، ولا عندما يفهمك الآخرين بشكل خاطئ،

أو أن بعض الذين كنت تحسبهم من المقربين صاروا ينظرون إليك بمرآة لم تكن تتوقعها منهم،





فقط ستتأثر وتحزن لحزن من هم بقربك وحولك دائمًا، ويهمك كثيرًا رأيهم، الذين يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك، وهؤلاء بالتأكيد ليسوا بالكثيرين، أما ما هم دون ذلك فيكفي أن تفهمهم أنت وينكشف أمرهم أمامك .





وإذا ما تأملنا تاريخ العرب المضيء سنجد أنه في السابق لم يكن ظن الناس من الأمور الهامة التي تشغلهم، والانطباع الذي يتركه المرء في العلن لم يكن مُهمًا بقدر أهمية تصرفاته في الخفاء، على عكس ما يحدث الآن بعد ظهور ثقافة التطبع التي خصصت كامل المساحة للأداء التمثيلي، فأصبح المرء مُسلطا جُلَّ تفكيره وتركيزه على نظرة الآخرين له، حتى بات رأي الآخر به أهم مما يراه هو وما يقتنع به، والتركيز دائمًا على ما يتم عرضه للجمهور؛ ليجذب به الآخرين، أو يستحوز على رضا المحيطين .





في النهاية..