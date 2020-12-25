صاحب أول نشيد وطني لمصر.. جمال بخيت يروي أهم محطات صلاح جاهين

روى الشاعر جمال بخيت، أهم محطات الشاعر الراحل صلاح جاهين، مشيرا إلى أن أول نشيد وطنى لمصر بشكل رسمي وبقرار جمهورى هو نشيد "والله زمان يا سلاحى" من تأليف صلاح جاهين.





وأضاف "بخيت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المعلومة الشائعة والتى كان الجميع يرددها هى أن أول نشيد وطنى كان "اسلمى يا مصر"، إنما حقيقة الأمر أنه لأول مرة يصدر قرار جمهورى بأن يكون هناك نشيد وطني مصري عام 1960، استنادا للجماهيرية الشديدة جدا التى حدثت عام 1956 لأغنية "والله زمان يا سلاحى"، التابعة لصلاح جاهين.





وأكد أن صلاح جاهين يعتبر من مواليد 1930، أى أنه كان فى عمر ال26 عاما عندما كتب نشيد "والله زمان يا سلاحى" وقامت بغنائها أم كلثوم، بالإضافة أنه كان فى عمر ال 30 عندما اختير أن يكون النشيد الذى قام بكتابته، النشيد الوطنى لمصر.





وأشار إلى أن ذلك يدل على أن صلاح جاهين كان لديه موهبة إستثنائية فى التاريخ الأدبي والشعر العامى بالتحديد.



