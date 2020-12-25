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أخبار العالم

يستقبل الضيوف بمقاعد السيارات.. تفاصيل إطلاق النسخة العاشرة من حديث مسك بالسعودية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
حديث مسك
حديث مسك
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أمينة الدسوقي
يستهدف توفير كل الإمكانيات للشباب، يقوم بتزويدها بكافة التجارب الملهمة والمحفزة، والأفكار المؤثرة حول العالم، هذا هو الهدف الذي ينعقد من أجله حديث مسك كل عام والتى تطلقه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في العاصمة الرياض، السبت المقبل، في نسخته العاشرة، الذي يأتي استكمالًا لمسيرته المهمة في توفير منصة إثرائية لإلهام الشباب في مسعى لتمكينهم وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.

التكيف مع التغيير، هو الموضوع الأساسي لهذا العام فى النسخة العاشرة لـ حديث مسك والذي يعقد في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، حيث يثري الحديث نخبة من المؤثرين المحليين والعالميين من رواد التغيير، لينقلوا رؤاهم كقادة أعمال حول الجائحة، وكيف استطاعوا في خضم تداعياتها الإبحار بمشاريعهم إلى بر الأمان.

بطابع فريد عن المواسم السابقة  ينطلق "حديث مسك" فى عام 2020، حيث يقوده الشغف والدافع نحو التأثير، متناولًا موضوع التكيف لتجاوز العقبات، خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد وانطلاقًا من هذا المبدأ يتم عقد هذا الموسم بالتكيف مع الوضع الراهن والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

ابتكار الحلول

هذا الحدث السنوي الذي تشهده المملكة السعودية سيكون هذا العام مختلف تماما من خلال تنظيم الحدث ليكون مخصصًا للمركبات، ومستقبلًا ضيوفه في مقاعد سياراتهم، في مساحة تتجاوز 16000 متر مربع، تماشيًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة في السعودية، مقدمًا نموذجًا حيًا لأسلوب "مسك الخيرية" في التعايش مع التغيير وابتكار الحلول لشتى الظروف.

بحث التحديات 

ويهدف "حديث مسك" في هذا الموسم لاستعراض التحديات والفرص خلال جائحة كورونا، ومدى حدة التغييرات التي طرأت على أنماط الحياة على مستوى العالم، والتغيير المتوقع خلال الأعوام العشرة المقبلة، حيث سيتناول اللقاء التحديات المفاجئة لقطاع التعليم ومدى فعالية الحلول قصيرة الأجل التي تمت الاستعانة بها، من خلال تسليط مجموعة من الخبراء الضوء على مستقبل التعليم والتحولات المنشودة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام.

ملف الصحة 

 ملف الصحة يتصدر فعاليات حديث مسك خلال هذا العام، لاسيما فيما يتعلق بالسلوك الصحي للشعوب بعد الجائحة، والدروس المستفادة من الوباء لتخفيض معدلات العدوى حتى انطفاء جذوته بإذن الله، فضلًا عن التطرق لمستقبل قطاع الصحة، وتجارب تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر التقنيات الرقمية.

ومن المنتظر أيضًا أن يشارك رواد الأعمال والخبراء بتجربتهم في الأعمال التجارة الإلكترونية لنقل الدروس المفيدة في مواجهة الجائحة والفرص الكامنة فيها، كما سيتطرق المشاركون لمستقبل السياحة، ومعالم المناطق السياحية التاريخية في المملكة، بالتزامن مع الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية السياحة السعودية في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.

 يشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من المملكة وخارجها من رواد الأعمال وقادة التغيير، عبر حضورٍ حي وآخر افتراضي، لإثراء الحديث في مفهوم التكيّف مع التغيير في مختلف المجالات، ودور تقنيات الواقع الافتراضي في حل المشكلات، بشكل يتفق مع توجهات المؤسسة في إدراج التقنية ضمن مجالات التركيز التي تعمل في إطارها "مسك الخيرية".

وتأتي النسخة العاشرة من "حديث مسك" في خطوة لتعزيز مفهوم استكشاف الفرص في مختلف الظروف، واعتبار الأوضاع الاستثنائية فرصة للابتكار وتجربة تقنيات عمل جديدة، وتقديم مقاربة شاملة لدفع عجلة الحياة لمواصلة النمو والتطور في أصعب وأحلك الظروف، بالإضافة إلى شحذ الهمم والشغف لدى الشباب لقيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أفضل.
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