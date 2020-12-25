فى طريقها للتنفيذ.. تعرف على الأنشطة الطلابية بعد انتخاب رؤساء اتحادات الطلاب

قال على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إنه يحضر للأنشطة الطلابية داخل كلية حلوان منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أنه قام بتحقيق ذلك هذا العام، بداية من رئيس إتحاد كلية طب، ثم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.





وأضاف "السيد" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هذا العام حظي برئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان، حيث أن الأمر كان بغاية الصعوبة والشقاء.





وتابع أنه لم يكن من السهل أن يكون جميع طلاب الجامعة مؤيدة له، ولكنه قام الوصول إليها بجدارة.





وأكد أنه يتم الآن التنسيق يحدث بين رؤساء الكليات أو الجامعات المختلفة فى العاصمة عن طريق معرفة كل رئيس إتحاد لجامعة معينة، مضيفا إلى أنه بالعام السابق يتم عمل مجموعة عبر مواقع التواصل الإجتماعى يضم كافة رؤساء الأقسام من الجماعات المصرية ومشاركة الخطط الى سيتم تنفيذها وعمل معسكرات للتعرف.





وأشار إلى أنه يتم عمل أكبر نشاطات تضم عدد من الطلاب، وتجهيز الخطط للنشاطات التي من الممكن التحدث فيها سواء حفلات أو ندوات أو عر وض مسرح أو ندوات تثقيفية، والسماع للطلاب وشكاويهم والإقتراحات في التطوير.



