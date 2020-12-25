تكثيف الرقابة على الوجبات المدرسية بشمال سيناء

تكثف محافظة شمال سيناء، الرقابة الوقائية على مصنع إنتاج الوجبات المدرسية الكاءن في حي العبور بالعريش، وذلك بمتابعة سير العمل به للحفاظ على صحة الطلاب في المدارس.
واكد محمد فرحان مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية بصفة عامة والتغذية المدرسية بصفة خاصة، مشيرا إلى متابعة سير الأعمال الوقائية ، وذلك لمراعاة معايير الصحة ، وذلك حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب ،بجميع مراحلها التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية بالاضافة الى مرحلة رياض الأطفال .
مشيرا ، الي أن سلامة وصحة التلاميذ وطلاب المدارس على رأس أولويات اهتمام جميع المسئولين ، وأنه يتم متابعة انتاج المصنع وتطبيق الأسس الصحية ومعايير الانتاج السليمة للوجبات.
من جانبه، أشار فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشئون الصحية إلى أن هناك لجنة ثلاثية تشرف على تصنيع الوجبات في المشروع الخدمي لتغذية المدارس تتكون من ممثلين عن وزارات التموين والتربية والتعليم والصحة، وأن اللجنة تقوم بمتابعة للمصنع وإنتاجه وصلاحية المنتج.
وقال هاني الشابوري مدير المصنع ، ان المصنع يقوم بانتاج الوجبات المدرسية حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم ، موضحا أنه تم مراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة المصنع والتأكد من جاهزيتها، وذلك تحت إشراف لجنة ثلاثية من المحافظة والتربية والتعليم والصحة وباقي الأجهزة الرقابية.
واكد مدير المصنع ، علي ان هناك لجان من مديريتى التموين والصحة تتابع مصنع التغذية المدرسيه ، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل ، واتباع الطرق السليمة في انتاج الوجبات المدرسية، والتأكد من سلامتها حرصا على صحة التلاميذ وطلاب المدارس .
واضاف، أن مصنع التغذية المدرسية بالمحافظة ينتج نحو 76 ألف وجبة غذائية يوميا ، ويتم توزيعها على مختلف المدارس في المحافظة.
وأشار،الي انه يتم إنتاج وجبات غذائية للطلبة مطابقة للمواصفات، الي جانب توافر الاشتراطات الصحية للوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على الطلاب من بداية العام الدراسي 2021 \2020 م.
وقال ان مكونات الوجبة عبارة عن فطيرة بالعجوة انتاج المشروع الخدمي لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة وسعر الوجبة 238 قرش علما بأن سعر الوجبة العام الماضى كان 256 قرش ..وسيكون التوزيع ثلاثة أيام فى الاسبوع .
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واكد محمد فرحان مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية بصفة عامة والتغذية المدرسية بصفة خاصة، مشيرا إلى متابعة سير الأعمال الوقائية ، وذلك لمراعاة معايير الصحة ، وذلك حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب ،بجميع مراحلها التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية بالاضافة الى مرحلة رياض الأطفال .
مشيرا ، الي أن سلامة وصحة التلاميذ وطلاب المدارس على رأس أولويات اهتمام جميع المسئولين ، وأنه يتم متابعة انتاج المصنع وتطبيق الأسس الصحية ومعايير الانتاج السليمة للوجبات.
من جانبه، أشار فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشئون الصحية إلى أن هناك لجنة ثلاثية تشرف على تصنيع الوجبات في المشروع الخدمي لتغذية المدارس تتكون من ممثلين عن وزارات التموين والتربية والتعليم والصحة، وأن اللجنة تقوم بمتابعة للمصنع وإنتاجه وصلاحية المنتج.
وقال هاني الشابوري مدير المصنع ، ان المصنع يقوم بانتاج الوجبات المدرسية حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم ، موضحا أنه تم مراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة المصنع والتأكد من جاهزيتها، وذلك تحت إشراف لجنة ثلاثية من المحافظة والتربية والتعليم والصحة وباقي الأجهزة الرقابية.
واكد مدير المصنع ، علي ان هناك لجان من مديريتى التموين والصحة تتابع مصنع التغذية المدرسيه ، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل ، واتباع الطرق السليمة في انتاج الوجبات المدرسية، والتأكد من سلامتها حرصا على صحة التلاميذ وطلاب المدارس .
واضاف، أن مصنع التغذية المدرسية بالمحافظة ينتج نحو 76 ألف وجبة غذائية يوميا ، ويتم توزيعها على مختلف المدارس في المحافظة.
وأشار،الي انه يتم إنتاج وجبات غذائية للطلبة مطابقة للمواصفات، الي جانب توافر الاشتراطات الصحية للوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على الطلاب من بداية العام الدراسي 2021 \2020 م.
وقال ان مكونات الوجبة عبارة عن فطيرة بالعجوة انتاج المشروع الخدمي لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة وسعر الوجبة 238 قرش علما بأن سعر الوجبة العام الماضى كان 256 قرش ..وسيكون التوزيع ثلاثة أيام فى الاسبوع .
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