ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

يصادف اليوم 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة و التي أتمت عامها الـ 35 على الرغم من نجاحها الكبير في عالم الفن و التمثيل و أستطاعت أن تتألق رغم صغر سنها.





تتمتع هنا شيحة بجمال لافت مما يجعلها محط أنظار الجميع بالإضافة إلي ذلك تثر الجدل في الكثير من الأحيان بسبب إطلالاتها التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية أو على السجادة الحمراء.





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تتألق هنا شيحة بباقة كبيرة و متنوعة من الأزياء التي يغلب عليها الطابع الجرئ و الغريب و الغير تقليدي أيضا، بالأخص عند خضوعها لجلسات التصوير أو ظهورها في مختلف المهرجانات.





تحرص هنا شيحة على عدم التكرار ة الإستايلست و تميل إلي تجربة كل أزياء و هنالك ما يبرز جمالها و يتناسب معها على عكس إطلالات أخري لا تتناسب معها ولا مع قوامها مما يعرضها للنقد من قبل جمهورها و متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.





تفضل هنا شيحة تنسيق الحقائب و الأحذاية الأنيقة و الجذابة ذات الكعب العالي التي تزيد من أنوثتها و تمنحها مظهرا جذابا، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الإكسسوارات و تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تمنحها إطلالة متكاملة .





إليكم أبرز إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها...



