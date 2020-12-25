مصرع شخص طعنا بسكين في مشاجرة بشوارع المحلة

لقي شخص مصرعه، طعنا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة، على يد آخر، في قرية صفط تراب، بدائرة مركز المحلة ، بسبب خلافات بينهما.









وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز المحلة، بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام، باستقبال شخص يدعى "كارم . ع . ز"، 26 عاما، مصاب بجروح طعنية في الكلى والقولون، ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشادة كلامية بين "كارم . ع . ز " المجنى عليه وشخص آخر يدعى "شلاطة .م" المتهم، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بمنطقة أرض الكسبانة بنطاق القرية ، على إثرها قام المجنى عليه بإصابة المتهم بجرح في كتفة الأيسر، فأخرج المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه في الكلى.



