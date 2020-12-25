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حوادث

مصرع شخص طعنا بسكين في مشاجرة بشوارع المحلة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
جثة
جثة
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احمد علي
لقي شخص مصرعه، طعنا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة، على يد آخر، في قرية صفط تراب، بدائرة مركز المحلة ، بسبب خلافات بينهما. 


وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز المحلة، بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام، باستقبال شخص يدعى "كارم . ع . ز"، 26 عاما، مصاب بجروح طعنية في الكلى والقولون، ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشادة كلامية بين "كارم . ع . ز " المجنى عليه وشخص آخر يدعى "شلاطة .م" المتهم، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بمنطقة أرض الكسبانة بنطاق القرية، على إثرها قام المجنى عليه بإصابة المتهم بجرح في كتفة الأيسر، فأخرج المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه في الكلى. 

وتمكنت مباحث مركز شرطة للمحلة من القبض على المتهم واقتياده الى ديوان المركز ، وتحرير محضر ، وإخطار النيابة العامة .
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