في ذكرى ميلاده.. السادات أول رئيس مصري يتولى رئاسة البرلمان 5 سنوات

قرن وعامان مروا على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي ولد في 25 ديسمبر عام 1918، لأب مصري وأم من ذوي أصول سودانية في قرية "ميت أبو الكوم" بمحافظة المنوفية.





تخرج السادات من الأكاديمية العسكرية عام 1938 وانضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 23 يوليو 1952 على حكم الملك فاروق الأول، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في سبتمر 1954، ورئيسًا لمجلس الأمة من 21-7-1960 إلي 27-9-1961، ورئيسًا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 29-3-1964 إلى 12-11-1968.





كما اختاره جمال عبد الناصر نائبًا له حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970، ليخلفه في الرئاسة، حيث ظل السادات رئيسا حتى تم اغتياله في 6 أكتوبر من عام 1981 خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر.





وفيما يخص الحياة النيابية، تم انتخاب السادات رئيسا لأول مجلس نيابي بعد قيام الثورة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، فترتين متواليتين، عن عمر يناهز 43 عاما، ليكون أول رئيس مصري يتولى رئاسة البرلمان.





الفترة الأولى استمرت عام واحد فقط، من 21 يوليو 1960 إلى 27 سبتمبر 1961، ثم تكرر الأمر عام 1964، إذ اعتلى نائب دائرة تلا بالمنوفية، كرسي رئاسة المجلس لمدة 4 سنوات بدأت في 26 مارس 1964 وانتهت في 12 نوفمبر 1968.





وشهدت فترة رئاسة السادات لمجلس الشعب تطورات سياسية وعسكرية هامة، على رأسها حرب 1967، أو ما أطلق عليها إعلاميًا «النكسة»، حيث كان للمجلس أهمية كبيرة في القرارات التي كانت تتخذها الإدارة السياسية في ذلك الوقت، إذ كان من اختصاصه إصدار قرارات تسليح الجيش وتوفير الاحتياطات التموينية وتنظيم صفوف القوات على الجبهة.





كما كانت تلك الفترة حساسة، خاصة أنها شهدت مراحل إعادة تسليح الجيش، وغيرها من القرارات التي تختص بحرب الاستنزاف، وعقب انتهائها جاء السادات رئيسًا مرة ثانية ولكن تلك المرة معتليًا كرسي رئاسة الجمهورية.





ولا ننسى خطابه الشهير أمام مجلس الأمة عقب توليه رئاسة الجمهورية بعد استفتاء الشعب خلفا للرئيس عبدالناصر والذي قال فيه: "إنني أعدكم أنني سأكون للجميع.. للذين قالوا نعم والذين قالوا لا، إن الوطن للجميع والمسئول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء.. لقد شرفني أن يقول أكثر من 6 ملايين رأيهم بـ نعم واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أكون أهلا له وجديرا به".





وواصل الرئيس خطابه: "ولقد شرفني في نفس الوقت أن يقول أكثر من سبعمائة ألف رأيهم بـ لا ولم أعتبر ذلك رفضا وإنما أعتبره حكما مؤجلا.. وأرجو الله أن يمنحني القدرة على ان أصل بالأمانة إلى حيث يجب أن تصل الأمانة وأن يجيء الحكم المؤجل قبولا حسنا، ورضا من الناس، والله في نهاية المطاف ضد كل قوى الظلم والعدوان".





ويعد محمد أنور السادات، ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من عام ١٩٧٠ حتى عام ١٩٨١، وواحدا من أهم الزعماء المصريين والعرب في التاريخ المعاصر، كان أحد ضباط الجيش المصري وأحد المساهمين في ثورة يوليو ١٩٥٢، كما قاد حركة ١٥ مايو ١٩٧١م، قاد مصر والعرب نحو تحقيق نصر أكتوبر ١٩٧٣، أعاد الأحزاب السياسة لمصر بعد أن ألغيت بعد قيام الثورة المصرية، وقد انتهى حكمه باغتياله في أثناء الاحتفال بذكرى نصر ٦ أكتوبر في عام ١٩٨١م.



