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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نادى المهندسين النهري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
حريق نادى المهندسين
حريق نادى المهندسين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لفحص ومعاينة موقع حريق نشب داخل نادي نقابة المهندسين النهري بالزمالك للوقوف على اسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتستمع جهات التحقيق لاقوال عدد من العاملين داخل النادي وشهود العيان للوقوف على اسباب اندلاع الحريق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنه لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

وكانت قد تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل نادي نقابة المهندسين بالزمالك.

فيما انتدب لموقع الحريق فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

وكان حريق نشب داخل نادي نقابة المهندسين بمنطقة الزمالك.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في نادي نقابة المهندسين على كورنيش الزمالك.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات حماية مدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتم تدعيم قوات الإطفاء بـ ٧ سيارات أخرى حتى تم السيطرة على النيران 


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