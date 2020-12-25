إيقاف الدراسة في مصر يتصدر تويتر.. واجتماع لمجلس الوزراء خلال أيام

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف الدراسة بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتصدر هاشتاج # توقف_الدراسة_في_مصر، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبزر التعليقات "‎# توقف_الدراسة_في_مصر اطفال كتير عندهم امراض مزمنه وانيميا ونقص مناعة ودول معرضين اكتر للإصابة" و "‏احنا عاوزين نتعلم مش عاوزين نمووت #توقف_الدراسه_في_مصر".





وقال أخرون "‏يعني الناس عايزه الدراسه تتوقف هي نفس الناس الي عايزه الدراسه ترجع عشان تقابل أصحابها في الجامعة او المدرسه و هم نفسهم اللي عايزين الدراسه تتوقف ‎#توقف_الدراسه_في_مصر " و" الغوا الدراسة يا جماعة هسقط كده ".





وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة كبيرة فى عداد اصابات ووفيات كورونا اليومى.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة و51 وفاة.





في الوقت نفسه، كشف الدكتور خالد مجاهد النقاب عن أن الأبحاث العلمية كشفت أن الحالات اما شديدة الخطورة أو متوسطة أو ضعيفة وبالرغم من تزايد الاصابات فى الموجة الثانية إلا انها بسيطة وتتماثل للشفاء فى وقت أسرع.





وأكد ان الوزارة لم توقف بروتوكول العزل المنزلى للحالات التى لا تحتاج للحجز فى المستشفيات ويتم ارسال الأدوية لهم فى المنزل ، لافتأ إلى أن الأبحاث العلمية مهمة للغاية وهناك 69 بحثا خاصا بـ كورونا.





وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل الذي أشار إليه رئيس المجلس؛ يتمثل في إيقاف بعض الأنشطة عن العمل كما حدث في الموجة الأولى، موضحًا "وجود إغلاق جزئي من عدمه يعد من اختصاص لجنة الأزمات".









وأضاف "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "ten"، "من المتوقع أن يكون هناك اجتماع للجنة الأزمات بداية من الأسبوع القادم، واللجنة ستدرس تطبيق الغرامة بشكل فوري على المخالفين".



