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أخبار العالم

نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية باتفاقيات التطبيع مع العرب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدول العربية، تحقق نبوءة توراتية بالنسبة لـ إسرائيل.

وفي كلمة بمناسبة أعياد الميلاد المسيحية، تطرق نتنياهو إلى موضوع التطبيع،قائلا: "خلال العام الماضي، وبمساعدة فعالة من الولايات المتحدة، ومن الرئيس ترامب، توصلنا إلى اتفاقيات إبراهيم، ما يشكل انفراجات تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي: السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب".

وأضاف أنه "بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة، توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر". 

وقال: "هذه مجرد البداية، حيث تعيد المزيد والمزيد من الدول العربية صياغة مواقفها العدائية التقليدية من إسرائيل، لتلتمس الصلح مع الدولة اليهودية".

وأكد نتنياهو أن هناك دولا عربية وإسلامية ستعلن تطبيعها في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأضاف نتنياهو: "يمكنك رؤية الدول العربية بعضها تقدم بالفعل، والبعض الآخر يتقدم، وسنشهد الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير من المتوقع، وربما أسرع بكثير من المتوقع".
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