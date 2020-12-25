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اقتصاد

تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 9ر2 % خلال نوفمبر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
تراجع معدلات البطالة
تراجع معدلات البطالة فى اليابان
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وكالات
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد تراجع ليصل إلى 9ر2 % في نوفمبر مقابل 1ر3 % خلال الشهر السابق.
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وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين، مع ذلك، انخفض بنسبة 1ر0 % عن العام السابق إلى 07ر67 مليون عامل.

وفقد حوالي 620 الف عامل بوظيفة مؤقتة وبدوام جزئي وظائفهم خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق .
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