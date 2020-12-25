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ديني

خطبة وصلاة الجمعة من مدينة العلمين بمطروح.. بث مباشر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة من مدينة العلمين بمطروح.. بث مباشر
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محمد شحتة
بثت القناة الفضائية المصرية الأولى، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد أولاد دغيم بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 25 / 12 / 2020م والتي ستكون تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضافت الوزارة: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه سيتم افتتاح (60) مسجدًا اليوم، في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة.
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