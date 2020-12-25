النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تفاصيل

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٨.





ووضعت النيابة الإدارية عدد من الشروط لمن يرغب للتقدم للمسابقة.. وشملت:





-ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد

- الا يزيد عمرة عن ٣٠ سنه في ٢٧ يناير القادم تاريخ آخر موعد لسحب الملفات

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والإصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز الاختبارات والمقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

- أن يثبت لياقته الصحية وفقا للتقارير الطبية .





وأكدت النيابة الإدارية أن التسجيل في المسابقة يكون عبر الدخول للموقع الإلكتروني www.ap. gov. eg وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى ١٥ يناير القادم.



