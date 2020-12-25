ضبط ٣ مصانع بدون ترخيص والتحفظ على المضبوطات بالقاهرة

تمكنت إدارة التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط (مسئول عن مصنع مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" .





وتبين إستغلاله فى تصنيع الكمامات الطبية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (عدد 4500 كمامة طبية معدة للبيع - 7000 قطعة "ملابس طبية" - 2,940 طن قماش لتصنيع الكمامات الطبية) .





وكذا تم ضبط (عاملان بمصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" .





وتبين قيامهما بتجميع سلع تموينية مُدعمة "سكر تموينى" بقصد إعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق على أنها غير مُدعمة "سكر حر" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (3,614 طن "سكر" – 43 كيس فارغ معدة للتعبئة – ميزان – ماكينة لحام أكياس).

كما تم ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع علامات تجارية -كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع "بدون ترخيص".





وتبين من التحريات أن المتهم إستغلاله فى تصنيع علامات تجارية للملابس منسوبة لماركات عالمية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (عدد 147,500 ألف قطعة لعلامات تجارية مختلفة"مقلدين") ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



